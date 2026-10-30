Акції Google можуть пережити найбільший обвал в історії: що сталося

Акції Alphabet, материнської компанії Google, різко падають після квартального звіту. Папери GOOGL подешевшали більш ніж на 12%, а ринкова вартість компанії може скоротитися майже на $500 млрд за одну торгову сесію

Про це повідомляє Finbold, аналізуючи реакцію інвесторів на результати Alphabet за третій квартал 2026 року.

Чому інвестори продають акції Google

Після публікації звіту котирування GOOGL знизилися приблизно з $321 до $285. Якщо така динаміка збережеться до закриття торгів, це може стати найбільшим одноденним падінням акцій компанії в історії.

За підрахунками Finbold, Alphabet ризикує втратити близько $496 млрд ринкової капіталізації. Попередній антирекорд компанії становив приблизно $275 млрд за одну торгову сесію.

Тиск на акції спричинили не стільки загальні доходи, скільки окремі показники. Виторг Alphabet у третьому кварталі зріс на 25% — до $127,6 млрд. Водночас дохід Google Search & other збільшився на 12%, до $63,35 млрд, але виявився нижчим за очікування аналітиків.

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ШІ став одним із головних ризиків

Alphabet різко нарощує витрати на інфраструктуру для штучного інтелекту. Капітальні витрати за квартал сягнули $51,4 млрд, а вільний грошовий потік став від’ємним на $9,1 млрд. Компанія також очікує суттєвого збільшення капітальних витрат у 2027 році.

При цьому Google Cloud показав сильний результат: його дохід зріс на 103% — до $30,7 млрд. Кількість користувачів застосунку Gemini вже досягла 1 млрд.

Однак інвесторів дедалі більше хвилює, коли масштабні вкладення в ШІ почнуть приносити стабільний грошовий потік і чи не послабить розвиток нових ШІ-сервісів основний пошуковий бізнес Google.

На тлі розпродажу 18 аналітиків Волл-стріт знизили цільові ціни для акцій Alphabet. Водночас Bank of America та Morgan Stanley зберегли позитивні оцінки паперів, хоча й скоригували прогнози.

Редакція PSM звертає увагу, що втрата майже $500 млрд поки є розрахунковим показником, а не остаточним результатом торгової сесії. Фактична зміна капіталізації Alphabet залежатиме від ціни акцій на момент закриття біржі.

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