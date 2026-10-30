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Акції Google можуть пережити найбільший обвал в історії: що сталося

30.10.2026 11:30
Микола Деркач

Акції Alphabet, материнської компанії Google, різко падають після квартального звіту. Папери GOOGL подешевшали більш ніж на 12%, а ринкова вартість компанії може скоротитися майже на $500 млрд за одну торгову сесію

Акції Google можуть пережити найбільший обвал в історії: що сталося

Фото: chatgpt.com

Про це повідомляє Finbold, аналізуючи реакцію інвесторів на результати Alphabet за третій квартал 2026 року.

Чому інвестори продають акції Google

Після публікації звіту котирування GOOGL знизилися приблизно з $321 до $285. Якщо така динаміка збережеться до закриття торгів, це може стати найбільшим одноденним падінням акцій компанії в історії.

За підрахунками Finbold, Alphabet ризикує втратити близько $496 млрд ринкової капіталізації. Попередній антирекорд компанії становив приблизно $275 млрд за одну торгову сесію.

Тиск на акції спричинили не стільки загальні доходи, скільки окремі показники. Виторг Alphabet у третьому кварталі зріс на 25% — до $127,6 млрд. Водночас дохід Google Search & other збільшився на 12%, до $63,35 млрд, але виявився нижчим за очікування аналітиків.

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ШІ став одним із головних ризиків

Alphabet різко нарощує витрати на інфраструктуру для штучного інтелекту. Капітальні витрати за квартал сягнули $51,4 млрд, а вільний грошовий потік став від’ємним на $9,1 млрд. Компанія також очікує суттєвого збільшення капітальних витрат у 2027 році.

При цьому Google Cloud показав сильний результат: його дохід зріс на 103% — до $30,7 млрд. Кількість користувачів застосунку Gemini вже досягла 1 млрд.

Однак інвесторів дедалі більше хвилює, коли масштабні вкладення в ШІ почнуть приносити стабільний грошовий потік і чи не послабить розвиток нових ШІ-сервісів основний пошуковий бізнес Google.

На тлі розпродажу 18 аналітиків Волл-стріт знизили цільові ціни для акцій Alphabet. Водночас Bank of America та Morgan Stanley зберегли позитивні оцінки паперів, хоча й скоригували прогнози.

Редакція PSM звертає увагу, що втрата майже $500 млрд поки є розрахунковим показником, а не остаточним результатом торгової сесії. Фактична зміна капіталізації Alphabet залежатиме від ціни акцій на момент закриття біржі.

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Рубрики: GoogleГрошіСвітНовини
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Акції Google можуть пережити найбільший обвал в історії: що сталося

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