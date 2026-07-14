Аналітик попередив про можливий обвал ШІ-акцій

Поки Федеральна резервна система США б’є на сполох через прискорення інфляції, яку частково пов’язують із бумом штучного інтелекту (ШІ/AI), аналітики Bull Theory вказують на дедалі більше ознак того, що ринок AI-акцій може наближатися до масштабної корекції

За словами аналітика Bull Theory, інвесторам варто враховувати ризик формування та подальшого обвалу «бульбашки» на ринку ШІ. Причиною цього є те, що акції приватних AI-компаній дедалі частіше сприймаються як повноцінний платіжний засіб, зокрема під час угод із нерухомістю.

«Це той самий сценарій, що й раніше, тільки у зворотному напрямку. Колись люди брали кредити під завищену вартість будинків, щоб купувати інші активи. Тепер вони використовують переоцінені акції приватних компаній, щоб купувати будинки», — зазначив аналітик.

Він порівняв нинішню ситуацію з періодом перед фінансовою кризою 2008 року, коли американці активно позичали кошти під заставу житла, вартість якого виявилася штучно завищеною. Коли ціни на нерухомість впали, борги залишилися, а самі активи різко втратили цінність.

Чому ризик обвалу ШІ-ринку зростає

На думку Bull Theory, небезпечним сигналом є те, що акції приватних компаній, які ще не пройшли біржовий лістинг і не мають ринкової оцінки, вже використовуються як «живі гроші».

Так, у Сан-Франциско продавці елітної нерухомості почали приймати акції OpenAI та Anthropic як оплату.

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Наприклад, інвестор у нерухомість Німа Габбай виставив свій будинок за $2,995 млн і погодився прийняти замість готівки акції OpenAI або Anthropic. Як повідомляє The New York Times, один зі співробітників OpenAI запропонував суму більш ніж на $1 млн вищу за стартову ціну. На думку продавця, це може свідчити про те, що покупець переоцінює вартість власних акцій, щоб зробити пропозицію більш привабливою.

Ще один приклад — підприємець Віджай Чатта, який запропонував знижку $500 тис. на будинок вартістю $2,5 млн тим, хто розрахується акціями Anthropic. Втім, нерухомість поки що не знайшла покупця.

Які ШІ-компанії можуть постраждати

Якщо побоювання щодо «бульбашки» справдяться, провідні компанії, пов’язані зі штучним інтелектом, можуть зіткнутися з посиленим тиском з боку продавців та зниженням вартості акцій. Серед компаній, які аналітики вважають найбільш вразливими, називають Space Exploration Technologies Corp. (SPCX), Nvidia (NASDAQ: NVDA) та IBM (NYSE: IBM).

Як це може вплинути на українців

Безпосередньо на українську економіку можливий обвал AI-акцій навряд чи матиме миттєвий вплив. Водночас українці, які інвестують у міжнародні фондові ринки через брокерів або володіють акціями технологічних компаній, можуть зіткнутися зі зниженням вартості своїх інвестицій. Крім того, корекція на AI-ринку здатна призвести до скорочення інвестицій у технологічні стартапи по всьому світу, що може ускладнити залучення фінансування й для українських AI-компаній, які працюють із міжнародними інвесторами.

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Джерело: Finbold.