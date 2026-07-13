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Топменеджери техкомпаній США рекордно скуповують акції

13.07.2026 10:10
Ольга Деркач

Керівники найбільших технологічних компаній США почали активно купувати акції власних компаній, встановивши новий рекорд за кількістю інсайдерських покупок

Топменеджери техкомпаній США рекордно скуповують акції

Фото: Unsplash /Jakub Żerdzicki

Така тенденція може свідчити про високу впевненість менеджменту у довгострокових перспективах технологічного сектору, попри занепокоєння інвесторів щодо оцінки компаній та майбутніх витрат на розвиток штучного інтелекту.

За даними SentimenTrader, протягом останніх шести місяців 28 керівників компаній, що входять до біржового фонду Technology Select Sector SPDR Fund (XLK), придбали акції своїх компаній на відкритому ринку. Це найвищий показник із початку ведення статистики приблизно у 2010 році. Попередній рекорд — 25 інсайдерських покупців — було зафіксовано ще у 2011 році.

При цьому ще на початку 2026 року кількість керівників, які купували акції власних компаній, була майже вдвічі меншою, а на початку 2025 року таких покупців налічувалося лише п’ятеро. Це свідчить про різке посилення активності корпоративних інсайдерів саме останніми місяцями.

Інсайдерські угоди традиційно привертають особливу увагу інвесторів. Керівники компаній мають доступ до найповнішої інформації про фінансові результати, операційну діяльність та стратегічні плани бізнесу. Саме тому їхні покупки власних акцій нерідко розглядаються як прояв довіри до майбутніх перспектив компаній.

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Активізація покупок відбувається на тлі неоднозначної ситуації на американському фондовому ринку. Попри стрімкий розвиток технологій штучного інтелекту та значні інвестиції у цей напрям, аналітики продовжують дискутувати, чи не є оцінки найбільших технологічних компаній завищеними. Через це акції сектору цього року неодноразово демонстрували підвищену волатильність.

Водночас історично масові покупки акцій керівниками компаній часто передували позитивній динаміці ринку в довгостроковій перспективі. Хоча такі сигнали не гарантують майбутнього зростання котирувань, вони можуть свідчити про те, що менеджмент вважає поточні ціни привабливими для інвестування.

Рекордна активність корпоративних інсайдерів може бути сигналом того, що керівництво технологічних компаній очікує подальшого зростання бізнесу та не вважає нинішні оцінки своїх акцій надмірно високими. Для інвесторів це може стати додатковим індикатором настроїв усередині галузі, однак ухвалювати інвестиційні рішення лише на основі інсайдерських покупок не варто — на ринок і надалі впливатимуть макроекономічна ситуація, фінансові результати компаній та розвиток сфери штучного інтелекту.

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Джерела: Finbold, AOL.

Рубрики: ІнвестиціїСвітНовини
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