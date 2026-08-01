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НБУ відкликав ліцензію у фінкомпанії

01.08.2026 10:00
Ольга Деркач

Національний банк України відкликав ліцензію на здійснення страхової діяльності у ПрАТ «Страхова компанія «Велес»» та виключив компанію з Державного реєстру фінансових установ. Страховик залишає ринок добровільно — після виконання зобов’язань за своїм страховим портфелем

НБУ відкликав ліцензію у фінкомпанії

Фото: НБУ

Відповідне рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 29 липня 2026 року. Підставою стала заява, подана самою страховою компанією після завершення передбаченої законодавством процедури виходу з ринку.

Ще 11 червня 2026 року Національний банк надав СК «Велес» дозвіл на добровільний вихід з ринку шляхом виконання страхового портфеля. Регулятор також погодив план, за яким компанія мала завершити дію наявних договорів страхування та виконати взяті на себе зобов’язання перед клієнтами.

Після завершення цієї процедури страховик звернувся до НБУ із заявою про відкликання ліцензії та виключення з реєстру. Такий механізм передбачає, що компанія не просто припиняє укладати нові договори, а спочатку врегульовує відносини з чинними страхувальниками та завершує виконання сформованого портфеля.

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Згідно з вимогами Національного банку, після затвердження відповідної звітності загальними зборами страховик має протягом семи робочих днів повідомити регулятора про завершення виходу з ринку. Одночасно компанія повинна подати документи для анулювання ліцензії та виключення з Державного реєстру фінансових установ.

СК «Велес» була невеликим учасником страхового сектору. Її частка за обсягом страхових премій і сформованих технічних резервів становила лише 0,01% ринку. Тому вихід компанії навряд чи матиме помітний вплив на загальні показники галузі або розподіл сил між найбільшими страховиками.

Водночас такі рішення важливі не стільки масштабом окремої компанії, скільки самою процедурою. Цивілізований страховий ринок визначається не лише тим, як на нього виходять нові гравці, а й тим, як компанії його залишають. Коли страховик спочатку виконує зобов’язання перед клієнтами, а вже потім відмовляється від ліцензії, вихід з ринку перестає бути кризовою подією і стає контрольованим бізнес-процесом. Саме такі механізми поступово перетворюють страховий сектор із території ризиків на простір передбачуваних правил.

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Джерело: НБУ.

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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