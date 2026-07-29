НБУ застосував захід вплину до фінкомпанії

Національний банк України застосував захід впливу до фінансової компанії ТОВ «Кредіт Інвестмент Груп». Причиною стало несвоєчасне подання регуляторної звітності за квітень 2026 року

Як повідомили в НБУ, компанія не передала у встановлені строки файли з показниками звітності через спеціальний вебпортал регулятора. У зв’язку з цим Національний банк висунув вимогу вжити заходів для усунення виявленого порушення та привести діяльність компанії у відповідність до вимог українського законодавства.

ТОВ «Кредіт Інвестмент Груп», зареєстроване за кодом ЄДРПОУ 41586125, повинно виконати вимогу регулятора до 18 серпня 2026 року. Йдеться не лише про подання необхідної інформації, а й про налагодження внутрішніх процесів, які мають забезпечити своєчасне та коректне виконання регуляторних зобов’язань у майбутньому.

Регуляторна звітність є одним із ключових інструментів нагляду за небанківськими фінансовими установами. На основі отриманих даних Національний банк оцінює фінансовий стан учасників ринку, дотримання ними нормативних вимог та наявність потенційних ризиків для клієнтів і фінансової системи загалом. Тому порушення строків подання звітності може ускладнювати здійснення ефективного нагляду, навіть якщо воно не пов’язане безпосередньо з фінансовими втратами споживачів.

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Рішення НБУ набирає чинності після його доведення до відома фінансової установи. Відповідно до статті 56 Закону України «Про Національний банк України», адміністративний акт може вважатися доведеним до відома установи, зокрема, з дня його надсилання поштою або на офіційну електронну адресу.

Вимога про усунення порушень є одним із заходів, за допомогою яких Національний банк контролює дисципліну на небанківському фінансовому ринку. Вона надає компанії можливість виправити ситуацію у визначений строк без застосування більш жорстких обмежень. Водночас невиконання рішення регулятора може стати підставою для подальших наглядових дій.

Цей випадок вкотре демонструє, що для фінансових компаній регуляторна звітність є не формальністю, а важливою частиною відповідального ведення бізнесу. В умовах посилення контролю саме прозорість, дисципліна та здатність своєчасно виконувати вимоги НБУ стають показниками надійності компанії та довіри до фінансового ринку загалом.

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Джерело: НБУ.