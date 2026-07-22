Скільки готівки перебуває в обігу — НБУ

Станом на 1 липня 2026 року в готівковому обігу України перебувало 970,8 млрд грн. За перше півріччя обсяг готівки збільшився на 44,5 млрд грн, або на 4,8%: на початку року цей показник становив 926,3 млрд грн

У регуляторі пояснили, що така динаміка відповідає традиційній сезонності. У першому кварталі частина готівки зазвичай вилучається з обігу, тоді як у другому кварталі попит на неї пожвавлюється. Подібна ситуація спостерігалася і торік: за підсумками першого півріччя 2025 року обсяг готівки зріс на 4,6%.

Загалом в обігу перебуває 2,6 млрд банкнот на суму 960,7 млрд грн. Кількість розмінних та обігових монет, без урахування пам’ятних та інвестиційних, сягнула 15,3 млрд штук, а їхня загальна вартість становить 9,9 млрд грн.

У середньому на одного жителя України припадає 64 банкноти та 197 платіжних монет. На початку 2026 року кількість банкнот була такою самою, а монет — дещо меншою: 193 штуки.

Найпоширенішою залишається банкнота номіналом 500 грн — вона становить 25,8% від загальної кількості купюр. Найменше в обігу банкнот по 50 грн, частка яких дорівнює 4,5%.

Найшвидше протягом першого півріччя зростала кількість банкнот номіналом 1000 грн. Їхня частка збільшилася на 1,8 відсоткового пункта і досягла 20% від усіх банкнот. Водночас за загальною сумою на тисячегривневі купюри вже припадає понад 55% банкнотної готівки.

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У світовій практиці така концентрація найбільшого чинного номіналу може свідчити про потребу доповнити банкнотний ряд. Національний банк уже оголосив, що 4 вересня 2026 року введе в обіг нову банкноту номіналом 2000 грн. У регуляторі очікують, що її поява допоможе зменшити кількість купюр, необхідних для великих готівкових операцій, та скоротити витрати на виготовлення, транспортування, оброблення і зберігання банкнот.

Серед обігових монет номіналами 1, 2, 5 і 10 грн найпоширенішими є одногривневі. Найменше в обігу монет по 10 грн: їхні частки становлять відповідно 4,8% та 2,5% від загальної кількості монет.

Водночас НБУ продовжує поступово вилучати монети номіналом 10 копійок, оскільки вони втратили істотну роль у розрахунках за товари та послуги. Процес розпочався 1 жовтня 2025 року, і відтоді з обігу вилучили 6,5 млн таких монет. Їхня частка в загальній кількості монет усе ще становить 26,9%.

Поступове вилучення 10 копійок має зменшити витрати держави та учасників готівкового обігу на виготовлення, перевезення, зберігання й обслуговування дрібних монет. Попит на монети номіналом 50 копійок, навпаки, залишається стабільним, насамперед з боку торгівлі та сфери послуг. На них припадає 9,1% усіх монет у готівковому обігу.

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Джерело: НБУ.