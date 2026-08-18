Українців атакує нова шахрайська схема під виглядом OLX

Користувачів OLX попереджають про нову фішингову схему. Зловмисники розсилають повідомлення нібито від служби безпеки платформи та вимагають терміново підтвердити номер телефону. Перехід за посиланням може завершитися викраденням профілю та банківських даних

Про це повідомила пресслужба OLX та йдеться у матеріалі BRAMA.

Як працює нова схема

Шахраї можуть представлятися як OLX Alarm, OLX Security або OLX Support і повідомляти, що обліковий запис нібито буде заблоковано без термінової верифікації. OLX підтверджує, що такі повідомлення поширюються через сторонні месенджери та фішингові посилання.

Посилання веде на сторінку, яка копіює дизайн OLX, але розміщена на іншому домені. Там користувача просять ввести номер телефону, дані для входу або код підтвердження. Зловмисники можуть самі ініціювати спробу входу в реальний акаунт OLX, через що на телефон жертви надходить офіційний SMS-код. Якщо передати його шахраям, вони можуть захопити профіль і змінити пароль.

Фішингові сторінки можуть виманювати реквізити банківських карток. У BRAMA попереджають: підроблені ресурси запитують номер картки, строк її дії, CVV-код та одноразовий код банку. Отримавши ці дані, шахраї можуть дістати доступ до коштів.

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Як захиститися

OLX наголошує: представники сервісу не просять надсилати коди підтвердження в чатах або соцмережах і не надсилають посилань для верифікації. Усі дії з акаунтом слід виконувати на olx.ua або в офіційному застосунку.

Якщо дані вже введені на підозрілому сайті, варто змінити пароль OLX та електронної пошти, завершити активні сесії, а в разі передачі банківських реквізитів — зв’язатися з банком і заблокувати картку. Про шахрайський ресурс можна повідомити Кіберполіцію.

Редакція PSM звертає увагу, що особлива небезпека схеми полягає у поєднанні фальшивої комунікації зі справжніми автоматичними повідомленнями сервісу. Отриманий від OLX код може створити відчуття легітимності запиту, хоча дію ініціював шахрай. Тому важливо перевіряти не лише SMS, а й те, чи справді користувач сам розпочинав вхід або верифікацію.

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