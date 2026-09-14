Revolut передав шахраям персональні дані клієнтів — Reuters

Фінтех-компанія Revolut розкрила конфіденційні дані частини своїх клієнтів стороннім особам, повіривши у фейкові запити нібито від державного органу. Серед переданої інформації могли бути копії паспортів, адреси, номери телефонів, селфі для верифікації та повна історія транзакцій

Про інцидент повідомляє Reuters із посиланням на представника Revolut. За даними компанії, шахрайські запити на отримання інформації надходили з електронної адреси в домені реального державного органу. Через це запити виглядали легітимними, хоча фактично їх надсилала неавторизована третя сторона.

Під загрозою опинився значний масив персональної та фінансової інформації. У повідомленнях, які Revolut розіслав постраждалим клієнтам, йдеться про імена, дати народження, поштові та електронні адреси, номери телефонів, а також копії документів, зокрема паспортів і водійських посвідчень.

Крім того, стороннім особам могли передати селфі, зроблені під час верифікації, банківські виписки, IBAN, дані про зняття коштів і повну історію операцій. У деяких випадках вона містила також транзакції з Біткоїном.

У Revolut заявили, що інцидент торкнувся «обмеженої кількості» клієнтів, однак точну цифру не назвали. Компанія також не уточнила, у якій країні стався інцидент і домен якого саме державного органу використали зловмисники.

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Після виявлення шахрайства Revolut заблокував відповідну електронну адресу та повідомив державний орган, правоохоронців, регуляторів у сфері захисту даних і фінансового нагляду. У компанії наголошують, що внутрішні системи Revolut не були зламані, а кошти клієнтів унаслідок цього інциденту не постраждали.

Інцидент актуальний і для українців. Revolut у 2025 році почав залучати клієнтів-резидентів України, однак згодом через регуляторні обмеження припинив відкриття нових рахунків у країні. Наразі українці в Україні можуть приєднатися до списку очікування, тоді як громадяни України, які проживають у країнах Європейської економічної зони, продовжують користуватися сервісами компанії.

Редакція PSM звертає увагу, що головна небезпека таких витоків може проявитися не одразу. Поєднання паспортних даних, адреси, контактів і фінансової історії дає зловмисникам можливість створювати надзвичайно переконливі персоналізовані схеми — від фішингу та підміни особи до спроб отримати доступ до інших фінансових сервісів. Тому користувачам варто з особливою обережністю ставитися до дзвінків і повідомлень від нібито банків або держорганів, навіть якщо співрозмовник уже знає їхні персональні дані.

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