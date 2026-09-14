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Revolut передав шахраям персональні дані клієнтів — Reuters

14.09.2026 10:10
Микола Деркач

Фінтех-компанія Revolut розкрила конфіденційні дані частини своїх клієнтів стороннім особам, повіривши у фейкові запити нібито від державного органу. Серед переданої інформації могли бути копії паспортів, адреси, номери телефонів, селфі для верифікації та повна історія транзакцій

Revolut передав шахраям персональні дані клієнтів — Reuters

Фото: chatgpt.com

Про інцидент повідомляє Reuters із посиланням на представника Revolut. За даними компанії, шахрайські запити на отримання інформації надходили з електронної адреси в домені реального державного органу. Через це запити виглядали легітимними, хоча фактично їх надсилала неавторизована третя сторона.

Під загрозою опинився значний масив персональної та фінансової інформації. У повідомленнях, які Revolut розіслав постраждалим клієнтам, йдеться про імена, дати народження, поштові та електронні адреси, номери телефонів, а також копії документів, зокрема паспортів і водійських посвідчень.

Крім того, стороннім особам могли передати селфі, зроблені під час верифікації, банківські виписки, IBAN, дані про зняття коштів і повну історію операцій. У деяких випадках вона містила також транзакції з Біткоїном.

У Revolut заявили, що інцидент торкнувся «обмеженої кількості» клієнтів, однак точну цифру не назвали. Компанія також не уточнила, у якій країні стався інцидент і домен якого саме державного органу використали зловмисники.

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Після виявлення шахрайства Revolut заблокував відповідну електронну адресу та повідомив державний орган, правоохоронців, регуляторів у сфері захисту даних і фінансового нагляду. У компанії наголошують, що внутрішні системи Revolut не були зламані, а кошти клієнтів унаслідок цього інциденту не постраждали.

Інцидент актуальний і для українців. Revolut у 2025 році почав залучати клієнтів-резидентів України, однак згодом через регуляторні обмеження припинив відкриття нових рахунків у країні. Наразі українці в Україні можуть приєднатися до списку очікування, тоді як громадяни України, які проживають у країнах Європейської економічної зони, продовжують користуватися сервісами компанії.

Редакція PSM звертає увагу, що головна небезпека таких витоків може проявитися не одразу. Поєднання паспортних даних, адреси, контактів і фінансової історії дає зловмисникам можливість створювати надзвичайно переконливі персоналізовані схеми — від фішингу та підміни особи до спроб отримати доступ до інших фінансових сервісів. Тому користувачам варто з особливою обережністю ставитися до дзвінків і повідомлень від нібито банків або держорганів, навіть якщо співрозмовник уже знає їхні персональні дані.

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Допоміжні матеріали: theblock.co.

Рубрики: БезпекаСвітНовини
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