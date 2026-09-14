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З Revolut вимагають 10 000 Біткоїнів за викрадені дані

14.09.2026 18:10
Микола Деркач

Зловмисники, які заявляють про доступ до конфіденційних даних клієнтів Revolut і внутрішньої інформації компанії, нібито вимагають викуп у розмірі 10 000 Біткоїнів. За поточним у матеріалі курсом це близько $780 млн

З Revolut вимагають 10 000 Біткоїнів за викрадені дані

Фото: chatgpt.com

Погрози з’явилися після того, як Revolut підтвердив інцидент із розкриттям персональних даних частини користувачів.

За інформацією джерел, уже 13 вересня зловмисники почали погрожувати оприлюдненням даних клієнтів та внутрішньої інформації компанії, якщо не отримають викуп. Наступного дня стало відомо про ймовірну суму вимог — 10 000 BTC, що за ціною Біткоїна близько $77 974 становить майже $780 млн.

У повідомленнях, скриншоти яких поширили в Telegram, нападники також звинувачують Revolut у недбалому ставленні до інформації користувачів. Як доказ наявності даних вони нібито продемонстрували інформацію про Фелікса Ремера, CEO криптоказино Gamdom.

Сам Revolut раніше назвав інцидент «складною зовнішньою схемою з підміною особи». За даними TechCrunch, неавторизована сторона надсилала компанії запити з електронної адреси, що належала справжньому домену державного органу. Через це звернення виглядали легітимними.

У Revolut заявили, що інцидент зачепив «обмежену» кількість клієнтів. Компанія заблокувала адресу, з якої надходили запити, та повідомила правоохоронні й регуляторні органи, а також постраждалих користувачів.

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Серед інформації, яка могла потрапити до зловмисників, називають історію транзакцій, банківські виписки, селфі для верифікації, копії документів, номери телефонів та адреси. Блокчейн-дослідник ZachXBT припустив, що серед цілей могли бути насамперед заможні користувачі криптовалют.

Інцидент стався у невдалий для Revolut момент. Компанія розглядає можливість IPO з потенційною оцінкою близько $200 млрд, тоді як під час останнього приватного раунду її оцінювали приблизно у $75 млрд. Гучний витік і вимоги викупу можуть посилити увагу інвесторів та регуляторів до систем захисту даних компанії.

Для українців ця історія також актуальна, оскільки Revolut залишається популярним фінансовим сервісом серед громадян України, які живуть у країнах ЄС. Витік документів, адрес і транзакційної історії створює додаткові ризики фішингу та шахрайства, особливо якщо зловмисники використовуватимуть уже відомі їм персональні дані для переконливішої комунікації.

Редакція PSM звертає увагу, що у випадках кібершантажу сам факт появи вимоги про викуп ще не доводить, що нападники справді володіють усім заявленим масивом інформації. Ключовим для Revolut тепер стане не лише розслідування інциденту, а й демонстрація того, що процедури перевірки запитів від державних органів були посилені — адже саме людський і процедурний фактор, а не злам інфраструктури, став слабким місцем у цій історії.

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Джерела: finbold.com; crypto-news-flash.com.

Рубрики: БезпекаСвітНовини
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