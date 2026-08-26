close-btn
PaySpaceMagazine

Revolut запустив власну ШІ-лабораторію

26.08.2026 11:20
Микола Деркач

Британський фінтех-гігант з українським корінням Revolut оголосив про запуск окремого дослідницького підрозділу у сфері штучного інтелекту — Revolut Research. Його робота буде зосереджена на розвитку власної фундаментальної моделі компанії Pragma, яка має допомогти банку точніше аналізувати фінансову поведінку клієнтів у режимі реального часу

Revolut запустив власну ШІ-лабораторію

Фото: unsplash.com

Над розвитком Pragma команда працюватиме спільно з NVIDIA. Модель навчали на історії транзакцій клієнтів Revolut, а її головне завдання — підтримувати оцінку ризиків, роботу платформи та формування персоналізованих рекомендацій для користувачів.

Перші результати тестування Pragma на історичних даних уже показали суттєве покращення порівняно з попередніми моделями. За даними Revolut, система у 2,3 раза ефективніше визначає ризик кредитного дефолту, дозволяє виявляти на 65% більше випадків шахрайства та формує на 41% релевантніші продуктові рекомендації для роздрібних і бізнес-клієнтів.

У компанії наголошують, що важливою перевагою Pragma є масштаб даних, на яких вона навчається. Revolut обслуговує близько 80 млн клієнтів у понад 40 країнах і ринках та щодня обробляє величезні обсяги транзакцій і фінансових операцій. Ці дані використовуються для подальшого вдосконалення моделей.

Також читайте: Revolut відкриє власні бізнес-зали в аеропортах Європи

За словами керівника напряму штучного інтелекту Revolut Павла Нестерова, зі збільшенням обсягу даних система ставатиме точнішою у виявленні шахрайства, оцінці ризиків та прогнозуванні потреб клієнтів.

«Щоб бути лідером у майбутньому інтелектуального банкінгу, не можна покладатися на готові рішення сторонніх розробників», — зазначив Нестеров.

За його словами, запуск Revolut Research має закріпити підхід компанії «створювати, а не підключати», тобто розробляти ключові AI-рішення всередині компанії.

Revolut також планує відкрити вихідний код частини технічних фреймворків і співпрацювати з науковою та технологічною спільнотою. Це має допомогти надалі вдосконалювати Pragma та розвивати AI-інфраструктуру, яку компанія використовуватиме у своїх фінансових продуктах.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Revolut отримав банківську ліцензію у Франції

Revolut надасть клієнтам безплатний доступ до ChatGPT Go

Співзасновник Revolut Влад Яценко залишає посаду

Джерело: Finextra.

Рубрики: FinTechСвітНовиниШтучний інтелект
google news
Новини по темі
Від купонів до ШІ-платежів: як змінився фінтех України за 35 років 24.08.2026

Від купонів до ШІ-платежів: як змінився фінтех України за 35 років
Revolut відкриє власні бізнес-зали в аеропортах Європи 18.08.2026

Revolut відкриє власні бізнес-зали в аеропортах Європи
Revolut отримав банківську ліцензію у Франції 10.08.2026

Revolut отримав банківську ліцензію у Франції
Десять років IFR: що виміряли, а що ні 10.08.2026

Десять років IFR: що виміряли, а що ні
Revolut надасть клієнтам безплатний доступ до ChatGPT Go 31.07.2026

Revolut надасть клієнтам безплатний доступ до ChatGPT Go
Клієнтів платіжних терміналів можуть почати знімати на відео 14.07.2026

Клієнтів платіжних терміналів можуть почати знімати на відео

Вибір редакції
Всі
Венчурні інвестиції, розвиток стартапів і майбутнє України як R&D-хабу — інтерв’ю з Вікторією Тігіпко
ТОП статей 25.08.2026

Венчурні інвестиції, розвиток стартапів і майбутнє України як R&D-хабу — інтерв’ю з Вікторією Тігіпко

 Ставки інтерчейнджу та строки: що вимагає ЄС, а що Україна визначає сама
ТОП статей 24.08.2026

Ставки інтерчейнджу та строки: що вимагає ЄС, а що Україна визначає сама

 Як Sense Bank опинився у справі «Форест Гамп» і чому Пишного викликали до Ради
ТОП статей 21.08.2026

Як Sense Bank опинився у справі «Форест Гамп» і чому Пишного викликали до Ради

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у липні 2026 — аналітика
ТОП статей 20.08.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у липні 2026 — аналітика

Останні новини
Сьогодні  18:20

Ціна Біткоїна може впасти на тлі проміжних виборів у США — прогноз

 Сьогодні  17:10

НБУ відкликав ліцензії у двох фінустанов

 Сьогодні  16:00

Біткоїн може зрости до $90 000 — аналітики

 Сьогодні  14:50

Visa тестує розрахунки у стейблкоїнах

 Сьогодні  12:30

Світові загрожує катастрофічна посуха — учені

 Сьогодні  11:20

Revolut запустив власну ШІ-лабораторію

 Сьогодні  10:10

НБУ оновив план перевірок фінансових установ на 2026 рік: що змінилося

 Всі новини
Akurateco banner
credit link image
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.