Revolut запустив власну ШІ-лабораторію

Британський фінтех-гігант з українським корінням Revolut оголосив про запуск окремого дослідницького підрозділу у сфері штучного інтелекту — Revolut Research. Його робота буде зосереджена на розвитку власної фундаментальної моделі компанії Pragma, яка має допомогти банку точніше аналізувати фінансову поведінку клієнтів у режимі реального часу

Над розвитком Pragma команда працюватиме спільно з NVIDIA. Модель навчали на історії транзакцій клієнтів Revolut, а її головне завдання — підтримувати оцінку ризиків, роботу платформи та формування персоналізованих рекомендацій для користувачів.

Перші результати тестування Pragma на історичних даних уже показали суттєве покращення порівняно з попередніми моделями. За даними Revolut, система у 2,3 раза ефективніше визначає ризик кредитного дефолту, дозволяє виявляти на 65% більше випадків шахрайства та формує на 41% релевантніші продуктові рекомендації для роздрібних і бізнес-клієнтів.

У компанії наголошують, що важливою перевагою Pragma є масштаб даних, на яких вона навчається. Revolut обслуговує близько 80 млн клієнтів у понад 40 країнах і ринках та щодня обробляє величезні обсяги транзакцій і фінансових операцій. Ці дані використовуються для подальшого вдосконалення моделей.

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За словами керівника напряму штучного інтелекту Revolut Павла Нестерова, зі збільшенням обсягу даних система ставатиме точнішою у виявленні шахрайства, оцінці ризиків та прогнозуванні потреб клієнтів.

«Щоб бути лідером у майбутньому інтелектуального банкінгу, не можна покладатися на готові рішення сторонніх розробників», — зазначив Нестеров.

За його словами, запуск Revolut Research має закріпити підхід компанії «створювати, а не підключати», тобто розробляти ключові AI-рішення всередині компанії.

Revolut також планує відкрити вихідний код частини технічних фреймворків і співпрацювати з науковою та технологічною спільнотою. Це має допомогти надалі вдосконалювати Pragma та розвивати AI-інфраструктуру, яку компанія використовуватиме у своїх фінансових продуктах.

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Джерело: Finextra.