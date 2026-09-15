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За участь у дроп-схемах загрожуватиме кримінальна відповідальність

15.09.2026 16:50
Микола Деркач

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №16013, який передбачає кримінальну відповідальність за незаконні операції з платіжними інструментами, банківськими рахунками та доступом до них. Ініціатором документа виступив президент Володимир Зеленський

За участь у дроп-схемах загрожуватиме кримінальна відповідальність

Фото: chatgpt.com

15 вересня законопроєкт прийняли за основу зі скороченим строком підготовки до другого читання. Тобто запропоновані покарання поки що не набули чинності.

Документ, зокрема, спрямований проти так званих «дропів» — людей, які передають свої картки, банківські дані або доступ до рахунків для використання у злочинних схемах.

За передачу власної картки, облікової інформації чи доступу до банківського або платіжного рахунку чи електронного гаманця з метою вчинення іншими особами шахрайства пропонується штраф від 5 100 до 17 000 грн.

Значно суворіша відповідальність передбачена за отримання, купівлю, зберігання, перевезення або збут чужих карток та банківських даних із такою самою метою. За це може загрожувати штраф від 51 тис. до 170 тис. грн, обмеження волі на строк від двох до п’яти років або позбавлення волі на строк від двох до шести років. Повторне вчинення таких дій може каратися п’ятьма-восьмома роками ув’язнення.

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Окремо законопроєкт передбачає відповідальність за підробку платіжних інструкцій, неправомірний випуск або використання електронних грошей — штраф 51-85 тис. грн, обмеження або позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років. За крадіжку, привласнення чи заволодіння платіжними інструментами шляхом обману може загрожувати до п’яти років ув’язнення.

Редакція PSM звертає увагу, що сама криміналізація дроп-схем навряд чи вирішить проблему без ефективного раннього виявлення підозрілих рахунків. Ключовим стане те, наскільки швидко банки та правоохоронці зможуть обмінюватися інформацією і відрізняти свідомих учасників схем від клієнтів, чиїми даними заволоділи шахраї. Інакше нові санкції працюватимуть переважно вже після того, як гроші пройдуть через ланцюг рахунків.

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Джерела: komzakonpr.rada.gov.ua.

Рубрики: FinTechЗаконодавствоНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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