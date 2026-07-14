200 млрд грн підозрілих фінансових операцій та 12 тис. дропів — звіт Держфінмоніторингу

Держфінмоніторинг за пів року виявив майже 200 млрд грн підозрілих фінансових операцій та ідентифікував понад 12 тисяч «дропів»

Про це повідомила пресслужба Державної служби фінансового моніторингу України.

Зазначається, що до правоохоронних органів передано рекордну кількість матеріалів щодо відмивання коштів, розкрадання бюджету, податкових злочинів і фінансування держави-агресора.

За підсумками першого півріччя 2026 року Держфінмоніторинг направив до правоохоронних органів 1368 матеріалів щодо підозрілих фінансових операцій. Це втричі більше ніж за аналогічний період минулого року. Загальна сума таких операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією злочинних доходів та іншими кримінальними правопорушеннями, становить 194,2 млрд гривень. Це більш ніж удвічі перевищує показник першого півріччя минулого року.

Одним із ключових напрямів роботи стало виявлення фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з розкраданням бюджетних коштів та корупційними правопорушеннями. За шість місяців Держфінмоніторинг передав правоохоронним органам 269 матеріалів, а загальна сума таких фінансових операцій сягнула 47,7 млрд гривень.

Значно активізувалася й робота щодо податкових кримінальних правопорушень. За перше півріччя підготовлено майже півтисячі матеріалів, пов’язаних із можливими схемами ухилення від сплати податків та легалізації тіньових доходів. Загальна сума фінансових операцій у цих матеріалах становить 114,5 млрд гривень.

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Окремим масштабним напрямом стала протидія використанню так званих «дропів» — осіб, чиї банківські рахунки можуть використовуватися для незаконних фінансових операцій. За пів року Держфінмоніторинг дослідив понад 24 тисячі рахунків у 25 банках та одній небанківській фінансовій установі, а також ідентифікував понад 12 тисяч осіб з ознаками діяльності «дропів». Загальна сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з такими схемами, перевищила 18,5 млрд гривень.

Крім того, у першому півріччі 2026 року Держфінмоніторинг передав правоохоронним органам 36 матеріалів, що стосуються можливого фінансування тероризму, колабораційної діяльності, збройної агресії рф проти України, а також порушення санкційного законодавства. Такі кейси на особливому контролі фінансової розвідки.

«Суттєве зростання ефективності роботи Держфінмоніторингу — це результат системної трансформації служби. Ми посилили аналітичний блок, цифровізували ключові процеси та впровадили сучасні алгоритми аналізу фінансових операцій. Саме поєднання професійної експертизи людей і сучасних технологій дозволяє сьогодні ефективніше виявляти фінансові злочини, складні схеми відмивання коштів і забезпечувати правоохоронні органи якісними аналітичними матеріалами», — наголосив голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін.

Редакція PaySpace Magazine звертає увагу, що зростання кількості матеріалів, переданих до правоохоронних органів, свідчить про посилення фінансового моніторингу в Україні. Для банків, платіжних сервісів і небанківських фінансових установ це означає підвищені вимоги до систем контролю, виявлення підозрілих операцій та дотримання законодавства у сфері фінмоніторингу.

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