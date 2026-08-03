Митниця перерахувала до держбюджету рекордні 78,3 млрд грн у липні

У липні 2026 року Державна митна служба перерахувала до державного бюджету майже 78,3 млрд грн митних платежів. Це найвищий місячний показник за весь період дії воєнного стану в Україні

Порівняно з липнем минулого року обсяг надходжень зріс більш ніж на 13,1 млрд грн, або на 20,2%. Водночас за сім місяців 2026 року митниця спрямувала до держбюджету понад 498,4 млрд грн. Таким чином, митні платежі й надалі залишаються одним із важливих джерел наповнення державної скарбниці.

Результат липня був досягнутий на тлі складної економічної та безпекової ситуації. Суттєвий вплив на ділову активність мали знищення виробничих потужностей підприємств, які сплачують податки, пошкодження імпортованих товарів, а також призупинення морських перевезень через українські порти.

Такі обставини створюють додатковий тиск на імпортерів, логістичні компанії та виробників, ускладнюють постачання товарів, подовжують маршрути й збільшують витрати бізнесу. Крім того, перебої з морською логістикою безпосередньо впливають на обсяги зовнішньої торгівлі та швидкість переміщення вантажів через кордон.

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Попри це, українські підприємства продовжують працювати, здійснювати зовнішньоекономічні операції та забезпечувати надходження до бюджету. Зростання митних платежів у річному вимірі демонструє, що навіть за умов постійних атак, руйнувань і логістичних обмежень легальний бізнес зберігає активність та виконує свої зобов’язання перед державою.

У Держмитслужбі наголосили, що відомство зі свого боку продовжує створювати умови для легальної торгівлі, підтримувати доброчесний бізнес і забезпечувати митне оформлення товарів. Своєчасне надходження платежів особливо важливе в умовах війни, адже ці кошти спрямовуються на фінансування першочергових потреб країни та підтримання її фінансової стійкості.

Рекордний липневий показник — це не лише результат роботи митної системи, а й свідчення витривалості українського бізнесу. Майже пів трильйона гривень, перерахованих до бюджету з початку року, показують: попри всі удари по економіці, легальна торгівля продовжує працювати й залишається однією з ключових опор держави.

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Джерело: Державна митна служба.