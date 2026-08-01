Деякі українці отримають понад 1000 гривень додатково до пенсії

Деякі українські пенсіонери у серпні можуть отримати додаткову виплату в розмірі 1 038 гривень. Йдеться про спеціальну надбавку на догляд, яку призначають людям похилого віку в разі погіршення стану здоров’я. Однак для її оформлення необхідно одночасно відповідати декільком вимогам

Як пояснюють у Пенсійному фонді України, право на таку допомогу мають громадяни, які отримують пенсію за віком та потребують постійного стороннього догляду. Самого факту наявності захворювань або досягнення похилого віку для призначення грошей недостатньо.

Претендувати на доплату можуть пенсіонери, яким виповнилося 80 років. Вони повинні проживати самостійно та не мати працездатних родичів, які відповідно до законодавства зобов’язані їх утримувати.

Крім того, необхідність регулярного догляду має бути офіційно підтверджена медиками. Для цього пенсіонеру потрібно звернутися до свого сімейного лікаря та отримати направлення на проходження лікарсько-консультативної комісії. За результатами обстеження ЛКК видає висновок про те, що людина через стан здоров’я потребує постійної допомоги іншої особи.

Доплату не нараховують автоматично навіть за умови відповідності всім критеріям. Пенсіонер або його законний представник має самостійно звернутися до територіального органу Пенсійного фонду та подати заяву. До неї необхідно додати передбачений законодавством пакет документів, зокрема медичний висновок лікарсько-консультативної комісії.

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Розмір надбавки становить 40% прожиткового мінімуму, встановленого для громадян, які втратили працездатність. У 2026 році сума такої щомісячної допомоги становить 1 038 гривень.

Окремо українським пенсіонерам можуть нараховувати вікові доплати. Їх отримують громадяни, старші за 70 років, якщо загальний розмір їхньої щомісячної пенсійної виплати не перевищує 10 340,35 гривні. Залежно від вікової категорії надбавка становить від 300 до 570 гривень.

Отже, понад 1000 гривень додатково у серпні можуть отримати самотні пенсіонери віком від 80 років, які не мають працездатних родичів та за висновком медичної комісії потребують постійного стороннього догляду. Водночас для призначення виплати необхідно особисто звернутися до Пенсійного фонду із заявою та підтвердними документами.

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Джерело: 24 Канал.