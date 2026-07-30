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НБУ презентував нову пам’ятну монету, присвячену морському дрону Sea Baby

30.07.2026 13:20
Микола Деркач

Національний банк України випустив нову пам’ятну монету, присвячену легендарному морському дрону Sea Baby — одній із найвідоміших українських оборонних розробок

НБУ презентував нову пам’ятну монету, присвячену морському дрону Sea Baby

Фото: НБУ

Про це повідомила пресслужба НБУ.

«Українські інноваційні оборонні технології вже стали невід’ємною частиною нашої новітньої боротьби. Про деякі з них знає весь світ, — йдеться у повідомленні. — Сьогодні вводимо в обіг нову пам’ятну монету «Українська бавовна. Морський дрон “Sea Baby”», що розповідає про легендарний надводний безпілотний комплекс «Sea Baby», розроблений фахівцями Служби безпеки України для виконання бойових завдань у Чорному морі».

Перші зразки «Sea Baby» з’явилися в 2022 році і відтоді він став одним із найвідоміших прикладів українських інновацій у сфері безпілотних технологій.

Завдяки модульній конструкції дрон можна оснащувати різною зброєю відповідно до конкретної місії, забезпечуючи виконання завдань без ризику для життя українських військових. Він здатний не просто знищувати вибухівкою ворожі об’єкти, а й дистанційно мінувати, уражати берегову інфраструктуру та вести вогонь у відповідь по повітряних, надводних чи наземних стратегічних цілях.

Саме «Sea Baby» влаштував незабутню «бавовну» на Кримському мосту та завдав ушкоджень низці російських військових кораблів Чорноморського флоту.

Нова пам’ятна монета продовжує серію, присвячену українським оборонним технологіям та їхнім розробникам. Адже українські конструктори довели всьому світу: українська інженерна думка здатна перемагати та кардинально змінювати підходи до ведення війни.

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Як виглядає монета?

Монета має номінал 5 гривень.

На її аверсі зображено стилізований тризуб, який композиційно продовжується зображенням морського дрона «Sea Baby» в русі.

НБУ презентував нову пам’ятну монету, присвячену морському дрону Sea Baby

Фото: НБУ

На реверсі – морський дрон «Sea Baby», що розсікає хвилі Чорного моря. У верхній частині розміщено логотип Служби безпеки України, яка є розробником цього апарата; нижче – напис SEA BABY, виконаний у стилі трафаретного військового маркування. Літера Y стилізована під жест «Victory», що означає перемогу.

НБУ презентував нову пам’ятну монету, присвячену морському дрону Sea Baby

Фото: НБУ

  • Тираж – до 75 000 штук у сувенірному пакованні.
  • Художник: Андрій Єрмоленко.
  • Скульптор: Володимир Дем’яненко.

Як придбати монету?

Пам’ятна монета «Українська бавовна. Морський дрон “Sea Baby”» введена в обіг 29 липня 2026 року.

Її реалізація в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ та банками-дистриб’юторами розпочнеться з 30 липня.

Детальніше дізнавайтеся на їхніх сайтах.

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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