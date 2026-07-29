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Пенсіонерів можуть змусити повернути тисячі гривень: у чому причина

29.07.2026 16:20
Микола Деркач

Українські пенсіонери можуть отримати від Пенсійного фонду вимогу повернути частину раніше виплачених коштів. Найчастіше це відбувається через несвоєчасне повідомлення про працевлаштування або інші зміни, що впливають на розмір пенсії

Пенсіонерів можуть змусити повернути тисячі гривень: у чому причина

Фото: chatgpt.com

Переплата виникає, коли людина протягом певного часу отримує більшу пенсію, ніж передбачено законодавством. Однією з найпоширеніших причин є зміна статусу пенсіонера — працевлаштування, звільнення з роботи, початок або припинення підприємницької діяльності.

Пенсіонер зобов’язаний повідомити Пенсійний фонд про працевлаштування або звільнення протягом 10 днів. Якщо цього не зробити, виплати певний час можуть нараховуватися за попередніми правилами. Коли ПФУ отримає актуальні відомості від роботодавця або з державних реєстрів, надмірно виплачену суму можуть визнати переплатою.

Річ у тім, що окремі доплати, надбавки та підвищення передбачені лише для непрацюючих пенсіонерів. Наприклад, після працевлаштування людина може втратити право на певну надбавку або на перерахунок, пов’язаний зі зростанням прожиткового мінімуму. Якщо інформації про роботу в Пенсійного фонду немає, зайві кошти продовжують надходити, а сума переплати поступово збільшується.

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Повідомляти ПФУ необхідно також про зміну прізвища чи інших паспортних даних, місця проживання, контактної інформації та банківських реквізитів. Оновити відомості можна особисто у сервісному центрі або дистанційно через особистий кабінет на вебпорталі Пенсійного фонду.

Надміру отримані кошти пенсіонер може повернути добровільно. Якщо домовитися не вдається, переплату можуть стягувати на підставі рішення територіального органу ПФУ або в судовому порядку. Закон передбачає таке стягнення, зокрема, якщо переплата виникла через зловживання з боку отримувача або подання роботодавцем недостовірної інформації.

Редакція PSM звертає увагу: після отримання вимоги від ПФУ варто попросити письмове обґрунтування та детальний розрахунок переплати. Судова практика свідчить, що саме по собі помилкове нарахування ще не завжди є достатньою підставою для примусового повернення грошей — фонд має довести зловживання пенсіонера або використання недостовірних даних. Рішення ПФУ можна оскаржити в адміністративному чи судовому порядку.

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Джерела: court.gov.ua; pfu.gov.ua; napensii.ua.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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