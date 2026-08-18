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Понад 5600 грн до пенсії: хто має право на доплату

18.08.2026 19:30
Микола Деркач

Окремі українські пенсіонери можуть щомісяця отримувати спеціальну доплату за особливі заслуги перед Україною. Після індексації у 2026 році її розмір зріс до 5 667,51 грн

Понад 5600 грн до пенсії: хто має право на доплату

Фото: chatgpt.com

Йдеться про борців за незалежність України у ХХ столітті, яких також було реабілітовано відповідно до законодавства про жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму.

Право на таку виплату мають особи, яких за політичними або релігійними мотивами незаконно позбавляли волі або примусово та безпідставно поміщали до психіатричних закладів за рішеннями репресивних органів. Водночас вони мають бути офіційно визнані борцями за незалежність України у ХХ столітті та реабілітованими жертвами репресій.

Скільки виплачують у 2026 році

Початковий розмір такої пенсії за особливі заслуги становив 4 200 грн. Із 2024 року її щороку індексують з 1 березня.

Після чергового перерахунку з 1 березня 2026 року сума становить 5 667,51 грн на місяць. Загальний коефіцієнт індексації пенсій у 2026 році становив 12,1%.

Ця виплата не замінює основну пенсію, а встановлюється як надбавка до неї.

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Як оформити доплату

Для призначення виплати потрібно звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України та подати заяву разом із документами, які підтверджують відповідний статус.

Зокрема, підставою можуть бути довідки регіональних комісій із реабілітації, які підтверджують статус борця за незалежність та факт реабілітації. Якщо людина має лише документи, які опосередковано підтверджують її статус, Пенсійний фонд може допомогти з оформленням звернення до відповідної регіональної комісії.

Пенсію за особливі заслуги призначають із дня звернення. Якщо заяву подано не пізніше ніж через 12 місяців після виникнення права на виплату, її можуть встановити з дати набуття такого права.

Якщо людина одночасно має право на кілька надбавок за законом про пенсії за особливі заслуги, виплачуватимуть одну — у більшому розмірі.

Редакція PSM звертає увагу, що закон передбачає захист і для родини одержувача такої пенсії. У разі його смерті один непрацездатний член сім’ї може претендувати на 70% відповідної надбавки, а двоє та більше — на 90%.

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Джерела: napensii.ua.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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