34 роки стажу: яку пенсію можуть нарахувати у 2026

Українці з 34 роками страхового стажу у 2026 році вже мають достатньо стажу, щоб оформити пенсію за віком у 60 років. Однак сама кількість відпрацьованих років ще не визначає суму виплати — вона може суттєво відрізнятися залежно від офіційного заробітку

Як пояснює Пенсійний фонд України, розмір пенсії залежить від двох ключових показників — страхового стажу та зарплати, з якої сплачувалися страхові внески. Для кожної людини окремо визначають коефіцієнт стажу та індивідуальний коефіцієнт заробітку.

У 2026 році для виходу на пенсію в 60 років необхідно мати щонайменше 33 роки страхового стажу. У 2027 році вимога зросте до 34 років, а з 2028-го — до 35 років, свідчать дані ПФУ.

Тому людина з 34 роками стажу вже виконує вимогу 2026 року. Водночас двоє пенсіонерів з однаковим стажем можуть отримати зовсім різні суми. У матеріалі «На пенсії» наводяться орієнтовні розрахунки: за офіційної зарплати близько 20 тис. грн виплата може становити приблизно 5300 грн, а за зарплати 35 тис. грн — близько 9300 грн. Ці цифри є лише прикладами, оскільки фактичний розрахунок залежить від усієї історії доходів конкретної людини.

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У 2026 році прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, становить 2595 грн. Водночас після березневої індексації для окремих категорій діють вищі гарантовані виплати. Зокрема, непрацюючі пенсіонери віком від 65 років із повним стажем — 30 років для жінок і 35 років для чоловіків — мають отримувати не менше 4213 грн.

Редакція PSM звертає увагу, що самостійно перевірити прогнозний розмір майбутньої пенсії можна через «Пенсійний калькулятор» ПФУ. Сервіс використовує дані Реєстру застрахованих осіб, а відомості про окремі періоди роботи, яких немає в системі, користувач може додати самостійно. Тому результат такого персонального розрахунку буде точнішим за будь-які усереднені приклади.

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