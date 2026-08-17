Деяким пенсіонерам можуть зменшити виплати

У 2026 році пенсіонери можуть зіткнутися з трьома видами перевірок: ідентифікацією, верифікацією та інвентаризацією пенсійних справ. Вони мають різну мету, а ризик зменшення виплат пов’язаний передусім з інвентаризацією

Ідентифікація потрібна, щоб підтвердити особу отримувача пенсії та факт, що виплату отримує саме він. Цього року вона стосується переважно пенсіонерів, які проживають на тимчасово окупованих територіях, а також тих, хто перебуває за кордоном понад 183 дні. Пенсіонерам на підконтрольній Україні території щорічно проходити фізичну ідентифікацію не потрібно. Після виїзду з окупованої території варто повідомити Пенсійний фонд про зміну місця проживання.

Верифікацію держава проводить автоматично. Пенсійний фонд звіряє інформацію з іншими державними реєстрами, зокрема дані про особу, зміну прізвища, перетин кордону чи можливе дублювання виплат. Окремо звертатися до ПФУ не потрібно. Проблеми можуть виникнути, якщо в документах або реєстрах є розбіжності. Тоді виплату можуть призупинити до уточнення даних.

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Найбільше на розмір пенсії може вплинути інвентаризація пенсійної справи. Під час неї ПФУ перевіряє документи про стаж, зарплату та правильність попередніх розрахунків. Особлива увага може стосуватися старих паперових справ, де частину стажу складно підтвердити або відновити. Якщо певний період визнають непідтвердженим, пенсію можуть перерахувати у менший бік.

Якщо після перевірки виплату зменшили, пенсіонер має право вимагати письмове рішення та документи, на підставі яких проведено перерахунок. Рішення можна оскаржити в Пенсійному фонді або в суді. На скаргу до ПФУ відводиться 1 місяць із моменту ознайомлення з рішенням. Після оскарження в ПФУ на звернення до суду є 3 місяці, а при безпосередньому зверненні до суду — 6 місяців від моменту, коли людина дізналася про порушення своїх прав.

Редакція PSM звертає увагу, що сама перевірка не означає автоматичного скорочення пенсії. Водночас після інвентаризації варто перевірити підстави будь-якого перерахунку, а в разі втрати частини стажу або зменшення виплати — не зволікати з отриманням письмового рішення та його оскарженням.

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