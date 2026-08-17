close-btn
PaySpaceMagazine

Деяким пенсіонерам можуть зменшити виплати

17.08.2026 17:30
Микола Деркач

У 2026 році пенсіонери можуть зіткнутися з трьома видами перевірок: ідентифікацією, верифікацією та інвентаризацією пенсійних справ. Вони мають різну мету, а ризик зменшення виплат пов’язаний передусім з інвентаризацією

Деяким пенсіонерам можуть зменшити виплати

Фото: chatgpt.com

Ідентифікація потрібна, щоб підтвердити особу отримувача пенсії та факт, що виплату отримує саме він. Цього року вона стосується переважно пенсіонерів, які проживають на тимчасово окупованих територіях, а також тих, хто перебуває за кордоном понад 183 дні. Пенсіонерам на підконтрольній Україні території щорічно проходити фізичну ідентифікацію не потрібно. Після виїзду з окупованої території варто повідомити Пенсійний фонд про зміну місця проживання.

Верифікацію держава проводить автоматично. Пенсійний фонд звіряє інформацію з іншими державними реєстрами, зокрема дані про особу, зміну прізвища, перетин кордону чи можливе дублювання виплат. Окремо звертатися до ПФУ не потрібно. Проблеми можуть виникнути, якщо в документах або реєстрах є розбіжності. Тоді виплату можуть призупинити до уточнення даних.

Читайте також: Мінімум для виживання: скільки потрібно українській сім’ї на місяць

Найбільше на розмір пенсії може вплинути інвентаризація пенсійної справи. Під час неї ПФУ перевіряє документи про стаж, зарплату та правильність попередніх розрахунків. Особлива увага може стосуватися старих паперових справ, де частину стажу складно підтвердити або відновити. Якщо певний період визнають непідтвердженим, пенсію можуть перерахувати у менший бік.

Якщо після перевірки виплату зменшили, пенсіонер має право вимагати письмове рішення та документи, на підставі яких проведено перерахунок. Рішення можна оскаржити в Пенсійному фонді або в суді. На скаргу до ПФУ відводиться 1 місяць із моменту ознайомлення з рішенням. Після оскарження в ПФУ на звернення до суду є 3 місяці, а при безпосередньому зверненні до суду — 6 місяців від моменту, коли людина дізналася про порушення своїх прав.

Редакція PSM звертає увагу, що сама перевірка не означає автоматичного скорочення пенсії. Водночас після інвентаризації варто перевірити підстави будь-якого перерахунку, а в разі втрати частини стажу або зменшення виплати — не зволікати з отриманням письмового рішення та його оскарженням.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Мінсоцполітики готує нові програми зимової підтримки

Від чого залежить розмір пенсії: правила розрахунку

Як зміниться пенсійна система України після реформи

За матеріалами napensii.ua.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
Названо, хто з українських банків заробив найбільше у 2026 17.08.2026

Названо, хто з українських банків заробив найбільше у 2026
Мінімум для виживання: скільки потрібно українській сім’ї на місяць 17.08.2026

Мінімум для виживання: скільки потрібно українській сім’ї на місяць
Мінсоцполітики готує нові програми зимової підтримки 16.08.2026

Мінсоцполітики готує нові програми зимової підтримки
Від чого залежить розмір пенсії: правила розрахунку 15.08.2026

Від чого залежить розмір пенсії: правила розрахунку
Ризики, інвестиції та масштабування: як Kormotech управляє фінансами — інтерв’ю з Юлією Опаленик 14.08.2026

Ризики, інвестиції та масштабування: як Kormotech управляє фінансами — інтерв’ю з Юлією Опаленик
Як зміниться пенсійна система України після реформи 14.08.2026

Як зміниться пенсійна система України після реформи

Вибір редакції
Всі
Обмеження інтерчейнджу в Європі: що показують дані центральних банків
ТОП статей 17.08.2026

Обмеження інтерчейнджу в Європі: що показують дані центральних банків

 Ризики, інвестиції та масштабування: як Kormotech управляє фінансами — інтерв’ю з Юлією Опаленик
ТОП статей 14.08.2026

Ризики, інвестиції та масштабування: як Kormotech управляє фінансами — інтерв’ю з Юлією Опаленик

 Огляд платіжних сервісів України: великі гравці ринку онлайн-оплат
ТОП статей 12.08.2026

Огляд платіжних сервісів України: великі гравці ринку онлайн-оплат

 Якщо не можна довіряти правовій системі, залучати капітал буде складно — інтерв’ю з професором Магнусом Бломквістом
ТОП статей 10.08.2026

Якщо не можна довіряти правовій системі, залучати капітал буде складно — інтерв’ю з професором Магнусом Бломквістом

Останні новини
Сьогодні  20:30

Чому українські онлайн-сервіси випереджають європейські

 Сьогодні  20:00

Науковці планують дослідити печери Титана — НАСА

 Сьогодні  19:00

Якою буде ціна Біткоїна на початку вересня — прогноз

 Сьогодні  18:00

НБУ оновив перелік ОВДП для банків

 Сьогодні  17:00

Учені відкрили абсолютно новий обʼєкт у космосі

 Сьогодні  16:30

Трейдер за лічені години отримав $282 тис. із вкладення у $9,6 тис.

 Сьогодні  16:00

Названо, хто з українських банків заробив найбільше у 2026

 Всі новини
credit link image
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.