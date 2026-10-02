Скільки отримують військові під час лікування у 2026

Після поранення фінансова підтримка потрібна військовим не менше, ніж на службі. Однак сума виплат залежить від обставин травми, умов лікування та висновків лікарів

Військовослужбовці, які лікуються, можуть зберігати основне грошове забезпечення та отримувати додаткову винагороду. Окремі правила діють для поранених під час захисту України. Про це йдеться у матеріалі «Судово-юридичної газети».

Як пояснює Міністерство оборони, додаткова винагорода у 10 тис. грн, передбачена для військових, які не отримують вищих бойових винагород, зберігається під час лікування. Водночас вона не виплачується під час відпустки. Для лікування після поранення, пов’язаного із захистом Батьківщини, передбачена інша сума — 100 тис. грн.

Цю щомісячну винагороду нараховують додатково до основного грошового забезпечення за період стаціонарного лікування. Йдеться про перебування в медзакладах як в Україні, так і за кордоном, включно з переміщенням між ними.

Читайте також: Скільки грошей надійшло до держбюджету України у вересні 2026

Після виписки право на 100 тис. грн під час відпустки для лікування зберігається лише за умови, що військово-лікарська комісія визнала поранення тяжким. Якщо такого висновку немає, виплату цієї винагороди після завершення стаціонарного лікування припиняють.

У роз’ясненні Міноборони щодо виплат пораненим також зазначено, що підставою для нарахувань на початку лікування є довідка про обставини травми, яку видає командир військової частини. Якщо безперервне лікування триває понад чотири місяці, потрібен висновок ВЛК про необхідність його продовження та відповідний наказ командира. Огляд важливо пройти до завершення цього строку.

Редакція PSM звертає увагу, що сама госпіталізація не гарантує виплату 100 тис. грн. Вирішальними є підтверджений зв’язок поранення із захистом України, період стаціонарного лікування, а для лікувальної відпустки — висновок ВЛК про тяжкість поранення. Тому варто завчасно перевірити, чи отримала військова частина всі необхідні документи.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки Україна втрачає за кожну годину повітряної тривоги

Скільки грошей українці залишають на касах магазинів

Головний біль чи проблеми з GPS: на що магнітні бурі реально впливають