Фізики відкрили нову форму матерії

Фізики, ймовірно, знайшли частинку, існування якої передбачили ще майже 50 років тому. Йдеться про так званий глюбол — незвичайний об’єкт, який може складатися лише з частинок, що передають силу взаємодії між іншими частинками

Якщо результат підтвердять остаточно, це допоможе вченим краще зрозуміти, як влаштована матерія на найменшому рівні.

Відкриття зробила міжнародна команда, яка працює на Пекінському електрон-позитронному колайдері BEPCII.

Що саме знайшли фізики

Звичайна матерія навколо нас складається з атомів. Усередині атомів є протони та нейтрони, а вони, своєю чергою, складаються з ще менших частинок — кварків.

Кварки утримуються разом завдяки глюонам. Якщо дуже спростити, глюони працюють як своєрідний клей між кварками.

Ще кілька десятиліть тому фізики припустили, що глюони можуть зв’язуватися не лише з кварками, а й між собою. У такому разі могла б виникнути окрема частинка — глюбол.

Проблема була в тому, що знайти її експериментально ніяк не вдавалося.

Тепер учені вважають, що давно відома частинка X(2370) може бути саме таким глюболом.

До цього висновку вони дійшли після аналізу мільярдів зіткнень частинок. Дослідники перевірили масу X(2370), її поведінку та те, як вона розпадається.

Результати добре збіглися з тим, що теорія десятиліттями передбачала для глюболу.

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Чому це важливо

Головна особливість X(2370) полягає в тому, що її поведінка не схожа на поведінку звичайних частинок, які складаються з кварків.

У новому аналізі фізики побачили ще одну важливу ознаку: під час розпаду X(2370) не віддає перевагу якомусь одному типу кварків. Саме цього й очікували від частинки, що складається переважно з глюонів.

Науковці поки не ставлять остаточну крапку. Потрібні нові експерименти та додаткові вимірювання, щоб повністю підтвердити природу X(2370).

Втім, нинішні результати вже вважають одним із найсильніших доказів існування глюболу.

Редакція PSM звертає увагу, що такі відкриття можуть здаватися дуже далекими від повсякденного життя, але саме фундаментальна фізика свого часу дала основу для розвитку ядерної енергетики, медичної діагностики та сучасної електроніки. Для України це також важливий напрям, адже українські науковці беруть участь у міжнародних дослідженнях фізики високих енергій.

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Джерела: wionews.com; english.ihep.cas.cn.