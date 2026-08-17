Науковці планують дослідити печери Титана — НАСА

NASA профінансувало концепцію сферичних аероботів SPARK, які в майбутньому можуть досліджувати печери Титана — найбільшого супутника Сатурна та одного з найбільш землеподібних світів Сонячної системи

Поверхня Титана вкрита річками, озерами та морями з вуглеводнів, зокрема метану та етану. Водночас на супутнику є карстовий рельєф із проваллями й підземними печерами, які складно досліджувати звичайним роверам. Тому команда під керівництвом Деніела Дрю з Гавайського університету в Маноа пропонує використовувати невеликі літальні апарати.

Проєкт SPARK — Solid-state Propulsion for Autonomous Reconnaissance of Karst — отримав фінансування в межах ранньої програми NASA Innovative Advanced Concepts. Команда розпочинає дев’ятимісячну Phase 1, після якої для подальшого розвитку знадобиться пройти ще до двох років Phase 2.

Аероботи планують оснащувати електрогідродинамічними іонними двигунами. За задумом розробників, така технологія має забезпечити маневровість, витривалість у майже кріогенних умовах Титана та мінімізувати потоки повітря, які можуть порушувати науково важливі вуглеводневі шари.

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Дрю сподівається, що SPARK зможе стати для Титана аналогом марсіанського гелікоптера Ingenuity, який здійснив 72 польоти — значно більше, ніж передбачалося спочатку.

Ідея виросла з багаторічних досліджень Дрю у сфері електрогідродинамічної тяги. Ще під час навчання в Каліфорнійському університеті в Берклі він експериментував із мікророботами та атмосферними іонними двигунами. Згодом дослідник створив сантиметрові літальні апарати на такій тязі та продемонстрував їхній зліт і здатність переносити корисне навантаження.

Поки що незрозуміло, чи встигне SPARK до місії Dragonfly, запуск якої у джерелі запланований на 2028 рік. Однак у разі подальшого фінансування технологія може стати основою для майбутніх місій до Титана.

Редакція PSM звертає увагу, що для України такі проєкти цікаві не лише в контексті космічних досліджень. Розвиток автономної робототехніки, мікроапаратів, нових типів електричної тяги та систем навігації у складних середовищах може бути релевантним для українських інженерних і технологічних команд.

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Джерела: space.com; miragenews.com.