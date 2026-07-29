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НБУ застосував заходи впливу до п’яти небанків

29.07.2026 15:40
Микола Деркач

Нацбанк України застосував заходи впливу до п’яти фінансових компаній: ТОВ «ФК «Фалькон», ТОВ «ФК «Аріан Плюс», ТОВ «Інвестмент Юніон», ТОВ «ФК «Юрспецфінанс» та ТОВ «Лізингова Компанія «Еко Лізинг»

НБУ застосував заходи впливу до п’яти небанків

Фото: НБУ

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Щодо штрафу та письмового застереження

До ТОВ «ФК «Фалькон» застосовано заходи впливу у вигляді штрафу та письмового застереження за порушення вимог законодавства про фінансові послуги.

Штраф у розмірі 172 940,00 грн та письмове застереження застосовані за порушення вимог пункту 16 розділу III Положення про здійснення безвиїзного нагляду за діяльністю з надання фінансових та супровідних послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 14 грудня 2023 року № 162 (зі змінами).

ТОВ «ФК «Фалькон» зобов’язане сплатити штраф протягом місяця з дня набрання чинності рішенням та до 18 серпня 2026 року усунути порушення і недоліки в діяльності, зазначені в письмовому застереженні.

Щодо письмового застереження

ТОВ «ФК «Аріан Плюс» застосовано захід впливу у вигляді письмового застереження за виявлені недоліки в діяльності та порушення вимог Положення про вимоги до системи корпоративного управління та системи внутрішнього контролю фінансової компанії, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 27 грудня 2024 року № 185 (зі змінами).

Компанія зобов’язана до 18 серпня 2026 року усунути порушення та недоліки в діяльності.

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Щодо вимог про усунення порушень

До ТОВ «Інвестмент Юніон» та ТОВ «ФК «Юрспецфінанс» застосовано заходи впливу у вигляді вимог про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України.

До ТОВ «Інвестмент Юніон» захід впливу застосовано у зв’язку з неподанням до Національного банку інформації, пояснень, документів та/або їх копій, що запитувалися відповідно до вимоги Національного банку, у встановлений строк.

До ТОВ «ФК «Юрспецфінанс», як відповідальної особи небанківської фінансової групи «Профітактив Груп», захід впливу застосовано у зв’язку з неподанням до Національного банку у встановлені строки аудиторського звіту щодо консолідованої звітності небанківської фінансової групи «Профітактив Груп» за 2025 рік (звітна дата – 01.01.2026).

Подання такого звіту передбачене в підпункті 2 пункту 118 розділу X Положення про порядок нагляду на консолідованій основі за небанківськими фінансовими групами, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 202 (зі змінами). Звіт має бути складений суб’єктом аудиторської діяльності, відомості про якого внесені до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності відповідно до законодавства України.

Зазначені установи зобов’язані до 18 серпня 2026 року усунути (виправити) виявлені під час нагляду порушення та привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства України.

Щодо зупинення окремого виду операцій

До ТОВ «Лізингова Компанія «Еко Лізинг» застосовано захід впливу у вигляді зупинення до 27 липня 2027 року окремого виду операцій, а саме надання іншим особам коштів на умовах договору поворотної фінансової допомоги.

За результатами безвиїзного нагляду Нацбанк встановив, що компанія здійснювала ризикову діяльність, яка загрожує інтересам її клієнтів та кредиторів. Зокрема, йдеться про здійснення операцій (прямо або опосередковано), що не мають економічної доцільності (сенсу).

Виявлення таких фактів є підставою для застосування до фінансової установи заходу впливу у вигляді зупинення окремого виду операцій відповідно до частини шостої статті 56 Закону України «Про Національний банк України».

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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