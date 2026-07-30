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Економіст попередив про прискорення інфляції у США

30.07.2026 10:00
Ольга Деркач

Американська інфляція залишається надто високою та може продовжити зростати, тоді як можливого підвищення процентної ставки Федеральною резервною системою буде недостатньо для стабілізації ситуації. Таку думку висловив головний економіст і глобальний стратег Euro Pacific Asset Management Пітер Шифф

Економіст попередив про прискорення інфляції у США

Фото: magnific.com/rawpixel.com

Експерт заявив, що навіть підвищення ставки ФРС на 25 або 50 базисних пунктів навряд чи матиме суттєвий вплив на темпи зростання цін. За його словами, регулятор надто довго зберігав м’яку монетарну політику, тому тепер помірного посилення умов уже недостатньо.

«Інфляція надто висока й продовжить зростати. Навіть якщо сьогодні ФРС підвищить ставку за федеральними фондами на 25 або 50 базисних пунктів, це буде надто мало й надто пізно, щоб щось змінити. Ставки все одно залишатимуться стимулювальними», — зазначив Шифф.

На його думку, для ефективної боротьби з інфляцією американському центробанку необхідно не лише підвищувати ставки, а й скорочувати власний баланс та обсяг грошової маси в економіці.

Агрегат M2, який охоплює готівку, кошти на поточних і ощадних рахунках та інші високоліквідні активи, продовжує зростати. За офіційними даними, у липні його обсяг перевищив $23,29 трлн, оновивши історичний максимум. Шифф вважає, що розширення грошової пропозиції продовжує створювати додатковий інфляційний тиск.

«ФРС також має скоротити грошову масу та зменшити свій баланс», — наголосив економіст.

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Водночас Шифф визнав, що більш жорсткі дії регулятора несуть значні ризики для фінансової системи. Реальна спроба швидко приборкати інфляцію, на його думку, може спричинити різке падіння ринків і серйозне уповільнення американської економіки.

«Будь-яка справжня спроба стримати інфляцію завдасть серйозного удару по ринках та економіці, що змусить ФРС змінити курс», — попередив він.

На момент написання учасники платформи прогнозів Polymarket оцінювали ймовірність того, що у 2026 році ФРС жодного разу не знизить ставку, у 87,6%. Водночас шанси на підвищення процентних ставок протягом року становили близько 77%.

Таким чином, Федеральна резервна система опинилася перед складним вибором. Недостатньо жорстка політика може призвести до подальшого прискорення інфляції, тоді як різке підвищення ставок і скорочення грошової маси здатні спровокувати падіння ринків та послаблення економіки. Подальші рішення ФРС залежатимуть від того, який із цих ризиків регулятор вважатиме більш небезпечним.

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Джерело: Finbold.

Рубрики: ІнвестиціїСвітНовини
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