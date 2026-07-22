close-btn
PaySpaceMagazine

Кійосакі заявив про крах світової економіки

22.07.2026 16:00
Ольга Деркач

Автор бестселера «Багатий тато, бідний тато» Роберт Кійосакі вкотре заявив, що світова економіка переживає масштабний крах. У дописі від 22 липня він нагадав про прогнози зі своєї книги «Пророцтво багатого тата» та зазначив, що описаний у ній сценарій уже починає реалізовуватися

Кійосакі заявив про крах світової економіки

Фото: freepik.com, wikipedia.org

Кійосакі давно критикує традиційну пенсійну систему. На його думку, пенсійні фонди мають фундаментальні недоліки, а старіння покоління бебі-бумерів може створити додатковий тиск на фінансові ринки. Раніше письменник прогнозував, що проблеми посиляться після 2016 року, коли першим представникам цього покоління виповниться 70 років.

Водночас фактична динаміка американського фондового ринку поки що не підтверджує сценарій масштабного обвалу. З 2016 року індекс S&P 500, який відображає вартість акцій найбільших компаній США, зріс приблизно на 247%.

Проте побоювання щодо наслідків старіння населення висловлює не лише Кійосакі. Відомий інвестор Майкл Б’юррі, який передбачив кризу на ринку нерухомості США у 2008 році, також говорив про ризики, пов’язані з тим, що бебі-бумери поступово можуть перетворитися на великих продавців активів. На його думку, пов’язана із цим криза може розпочатися у 2028 році.

Читайте також: Борг та інфляція лише зростатимуть — Кійосакі

Кійосакі стверджує, що люди, які прислухалися до його попередніх порад, сьогодні перебувають у кращому фінансовому становищі. Водночас він наголосив, що інвесторам «ще не пізно щось змінити», та закликав готуватися до можливого падіння ринків.

У своїх книгах письменник радить створювати власний фінансовий «ковчег» — набір активів, здатних зберегти капітал у періоди нестабільності. Останніми роками він найчастіше рекомендує інвестувати в золото, срібло, Біткоїн та Ethereum, а також у бізнеси, які генерують стабільний грошовий потік.

За останні п’ять років деякі з цих активів справді принесли суттєвий прибуток. Зокрема, $1 000, вкладені в золото, могли б перетворитися приблизно на $2 282, а аналогічна інвестиція в біткоїн — на $2 049. Водночас $1 000, інвестовані в S&P 500 у середині 2021 року, сьогодні оцінювалися б приблизно у $1 734.

Таким чином, попри регулярні попередження Кійосакі про неминучий крах, традиційний фондовий ринок продовжує зростати. Його прогнози залишаються предметом дискусій, а запропонована ним стратегія передбачає диверсифікацію та інвестиції в активи, які сам автор вважає захистом від економічної кризи.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Що роблять зі своїми грошима «невдахи» — Кійосакі

Ethereum може досягнути $95 000 — Кійосакі

Скільки б ви отримали, інвестувавши $1000 у портфель Кійосакі

Джерела: Finbold, Livemint.

Рубрики: ІнвестиціїСвітНовини
google news
Новини по темі
7 акцій, які варто розглянути у липні — Morgan Stanley 21.07.2026

7 акцій, які варто розглянути у липні — Morgan Stanley
Борг та інфляція лише зростатимуть — Кійосакі 21.07.2026

Борг та інфляція лише зростатимуть — Кійосакі
Коли чекати глибоку корекцію ринку — прогноз експерта 19.07.2026

Коли чекати глибоку корекцію ринку — прогноз експерта
Джим Крамер назвав свою улюблену акцію — ринок відреагував миттєво 19.07.2026

Джим Крамер назвав свою улюблену акцію — ринок відреагував миттєво
На Волл-стріт назвали головний ризик для світових ринків 17.07.2026

На Волл-стріт назвали головний ризик для світових ринків
Баффетт планує повністю позбутися акцій Berkshire Hathaway 17.07.2026

Баффетт планує повністю позбутися акцій Berkshire Hathaway

Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у червні 2026 — аналітика
ТОП статей 16.07.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у червні 2026 — аналітика

 Які фінансові звички та інструменти втратять актуальність до 2030 року
ТОП статей 02.07.2026

Які фінансові звички та інструменти втратять актуальність до 2030 року

 Україна може стати блокчейн-хабом Європи — інтерв’ю з CEO Polygon Labs Марком Боіроном
ТОП статей 22.06.2026

Україна може стати блокчейн-хабом Європи — інтерв’ю з CEO Polygon Labs Марком Боіроном

 Відкритий банкінг, миттєві платежі та євроінтеграція фінтеху України — інтерв’ю з Олексієм Шабаном
ТОП статей 19.06.2026

Відкритий банкінг, миттєві платежі та євроінтеграція фінтеху України — інтерв’ю з Олексієм Шабаном

Останні новини
Сьогодні  19:30

НБУ застосував заходи впливу до п’яти фінансових компаній

 Сьогодні  18:20

Які регіони сплатили найбільше податку на нерухомість

 Сьогодні  17:10

МВФ рекомендує Україні відмовитися від 50% податку для банків

 Сьогодні  16:00

Кійосакі заявив про крах світової економіки

 Сьогодні  14:50

Наслідки сонячних бур можуть бути серйознішими, ніж вважалося

 Сьогодні  13:40

Наступний рух Біткоїна залежить від цього — Bitfinex

 Сьогодні  11:20

Скільки готівки перебуває в обігу — НБУ

 Всі новини
credit link image
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.