Кійосакі заявив про крах світової економіки

Автор бестселера «Багатий тато, бідний тато» Роберт Кійосакі вкотре заявив, що світова економіка переживає масштабний крах. У дописі від 22 липня він нагадав про прогнози зі своєї книги «Пророцтво багатого тата» та зазначив, що описаний у ній сценарій уже починає реалізовуватися

Кійосакі давно критикує традиційну пенсійну систему. На його думку, пенсійні фонди мають фундаментальні недоліки, а старіння покоління бебі-бумерів може створити додатковий тиск на фінансові ринки. Раніше письменник прогнозував, що проблеми посиляться після 2016 року, коли першим представникам цього покоління виповниться 70 років.

Водночас фактична динаміка американського фондового ринку поки що не підтверджує сценарій масштабного обвалу. З 2016 року індекс S&P 500, який відображає вартість акцій найбільших компаній США, зріс приблизно на 247%.

Проте побоювання щодо наслідків старіння населення висловлює не лише Кійосакі. Відомий інвестор Майкл Б’юррі, який передбачив кризу на ринку нерухомості США у 2008 році, також говорив про ризики, пов’язані з тим, що бебі-бумери поступово можуть перетворитися на великих продавців активів. На його думку, пов’язана із цим криза може розпочатися у 2028 році.

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Кійосакі стверджує, що люди, які прислухалися до його попередніх порад, сьогодні перебувають у кращому фінансовому становищі. Водночас він наголосив, що інвесторам «ще не пізно щось змінити», та закликав готуватися до можливого падіння ринків.

У своїх книгах письменник радить створювати власний фінансовий «ковчег» — набір активів, здатних зберегти капітал у періоди нестабільності. Останніми роками він найчастіше рекомендує інвестувати в золото, срібло, Біткоїн та Ethereum, а також у бізнеси, які генерують стабільний грошовий потік.

За останні п’ять років деякі з цих активів справді принесли суттєвий прибуток. Зокрема, $1 000, вкладені в золото, могли б перетворитися приблизно на $2 282, а аналогічна інвестиція в біткоїн — на $2 049. Водночас $1 000, інвестовані в S&P 500 у середині 2021 року, сьогодні оцінювалися б приблизно у $1 734.

Таким чином, попри регулярні попередження Кійосакі про неминучий крах, традиційний фондовий ринок продовжує зростати. Його прогнози залишаються предметом дискусій, а запропонована ним стратегія передбачає диверсифікацію та інвестиції в активи, які сам автор вважає захистом від економічної кризи.

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Джерела: Finbold, Livemint.