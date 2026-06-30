Скільки б ви отримали, інвестувавши $1000 у портфель Кійосакі

Роберт Кійосакі — фігура суперечлива з багатьох причин, проте інвестиції в його улюблені активи в останні роки приносили цілком успішні результати. Автор бестселера «Багатий тато, бідний тато» традиційно надає перевагу двом криптовалютам — Біткоїну (BTC) і Ethereum (ETH), а також двом дорогоцінним металам — золоту і сріблу. Перша половина 2020-х років стала переконливим бичачим ринком для трьох із цих чотирьох активів

Однак у 2026 році активи, які зазвичай асоціюються з «портфелем Кійосакі», увійшли в низхідний тренд. Станом на 30 червня залишається невизначеним, чи перебувають вони у фазі консолідації перед новим ралі, чи це більше нагадує справжній ведмежий ринок.

Подібну оцінку прибутковості «портфеля Кійосакі» аналітики Finbold проводили й раніше: за результатами 2025 року гіпотетичний портфель із $1000, розподілених порівну між золотом, сріблом і Біткоїном, зріс на 37,24% — золото подорожчало на 43%, срібло на 47,5%, а Біткоїн додав понад 21%.

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Біткоїн розпочав рік на позначці $87 500 і впав на 32,47% до $59 087. За таких умов інвестиція $1000 у BTC на Новий рік перетворилася б на позицію вартістю $675,30 — збиток $324,70.

Ethereum показав ще гірший результат, впавши на 47,53% — з $3000 до $1574. Інвестиція $1000 у цей цифровий актив скоротилася б майже вдвічі — до $524,70.

Що стосується товарних активів: золото і срібло розпочали 2026 рік на потужному висхідному тренді, який підняв обидва метали до нових максимумів, проте надалі торгівля складалася значно гірше. Золото за поточною ціною $4033 втратило 6,73% з початку року, тобто позиція $1000 від 2 січня перетворилася б на $932,70 станом на 29 червня.

Срібло впало на 19% до $59, а інвестиція $1000 скоротилася б до $810 — збиток $190.

Якщо ж інвестор вирішив би диверсифікувати вкладення між усіма чотирма улюбленими активами Кійосакі порівну, то за перше півріччя 2026 року його $1000 зменшилися б на 26,43% — до $735,69, тобто збиток становив би $264,31.

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Джерело: Finbold.