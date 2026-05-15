Роберт Кійосакі назвав активи для захисту капіталу

Автор книги «Багатий тато, бідний тато» Роберт Кійосакі заявив, що інфляція становить одну з найбільших загроз для заощаджень людей, та закликав інвесторів шукати способи захисту власного капіталу

У дописі в соцмережі X він попередив про можливу масштабну втрату купівельної спроможності грошей і пояснив, які активи вважає найбільш надійними в нинішніх умовах.

Кійосакі заявив, що «інфляція вкраде ваші гроші», а тому людям варто діяти вже зараз, а не чекати погіршення економічної ситуації. За його словами, існують два ключові фактори, які можуть прискорити знецінення грошей.

Першим ризиком він назвав подорожчання нафти через геополітичну напруженість та можливу війну з Іраном. Інвестор вважає, що зростання цін на енергоносії призведе до додаткового інфляційного тиску, через що звичайні валюти почнуть швидше втрачати купівельну спроможність.

Кійосакі звернув увагу, що у 2026 році ціна на нафту Brent зросла на 75,97% — до $106,97. Водночас індекс долара США (DXY), який відображає силу американської валюти щодо кошика інших провідних валют, зріс лише на 0,30%.

Другим фактором він назвав дефіцитні державні бюджети та стрімке збільшення боргу США. На думку Кійосакі, уряди намагатимуться вирішити проблему шляхом друку нових грошей, що лише посилить інфляцію.

На початку 2026 року державний борг США перевищив $39 трлн. За словами інвестора, така ситуація створює ризики для довгострокової стабільності фіатних валют.

На цьому тлі Роберт Кійосакі вкотре повторив свою багаторічну позицію щодо «справжніх» та «фальшивих» грошей. До останніх він відніс долар США та інші фіатні валюти, тоді як захистом капіталу назвав золото, срібло, Біткоїн та Ethereum.

Інвестор переконаний, що ці активи здатні зберігати або навіть збільшувати купівельну спроможність у періоди економічної нестабільності. За його словами, саме вони можуть допомогти інвесторам убезпечити власні заощадження від інфляції.

Втім, динаміка криптовалют у 2026 році залишається неоднозначною. Біткоїн від початку року знизився на 8,8%, а Ethereum втратив 23,57%.

Водночас Кійосакі звернув увагу на довгострокову перспективу. За останні п’ять років індекс DXY зріс лише на 8,55%, тоді як Біткоїн подорожчав на 60,08%, а золото — на 157,27%.

Наприкінці свого допису інвестор також звернувся до людей, які вважають, що не можуть дозволити собі інвестиції у золото або криптовалюти. За словами Кійосакі, мислення «я не можу собі це дозволити» є помилковим, а значно корисніше ставити собі запитання: «Як я можу собі це дозволити?»

Джерело: Finbold.