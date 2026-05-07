Кійосакі розповів, як розбагатіти за умов фінансової кризи

Автор бестселера з особистих фінансів «Багатий тато, бідний тато» Роберт Кійосакі після попередження наприкінці квітня, що «ця майбутня криза» може перерости у нову Велику депресію, 5 травня опублікував у X поради щодо того, як розбагатіти попри поточні обставини

Зокрема, відомий інвестор заявив своїм підписникам, що «мозок між вашими вухами — це найкращий актив, дарований Богом», але водночас додав, що уникнути краху в умовах «складної глобальної економіки попереду» не так уже й важко.

За словами Кійосакі, його головна рекомендація для інвесторів залишається незмінною вже багато років: він вважає, що інвестиції у дві найбільші криптовалюти — Біткоїн та Ефір — і два головні дорогоцінні метали — золото та срібло — є найкращою «основою для вашого фінансового майбутнього».

Водночас автор «Багатого тата, бідного тата» не згадав третю криптовалюту, яку активно рекомендував останніми роками, — Solana.

BOMERS RETIREMENT DISASTER: In 1974 I saw the coming of the Baby Boomer Retirement Disaster. In 2026 millions of Boomers will be out of work in trouble financially….many homeless. I wrote two books for the Boomers and their families who wanted to prepare for this time in… — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) May 6, 2026

Роберт Кійосакі закликав не покладатися на традиційну пенсію

В іншій частині допису в X від 5 травня Роберт Кійосакі також натякнув, що вважає небезпечним покладатися на традиційні довгострокові механізми фінансової безпеки, такі як пенсії.

Наприклад, він окремо згадав дві свої книги — «Вийди на пенсію молодим і багатим» та «Хто вкрав мою пенсію?» — які, за його словами, не подобаються Волл-стріт. Також Кійосакі заявив, що ще у 1974 році передбачив «майбутню пенсійну катастрофу покоління бебі-бумерів».

Читайте також: Чому українцям блокують рахунки за кордоном

Хоча прогнозування неминучої фінансової кризи та заклики використовувати її для збагачення давно стали характерною рисою Кійосакі, у 2026 році він, схоже, посилив увагу саме до проблеми пенсійних фондів.

BOMERS RETIREMENT DISASTER: In 1974 I saw the coming of the Baby Boomer Retirement Disaster. In 2026 millions of Boomers will be out of work in trouble financially….many homeless. I wrote two books for the Boomers and their families who wanted to prepare for this time in… — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) May 6, 2026

Роберт Кійосакі та Майкл Беррі поділяють занепокоєння щодо наступної кризи

Ймовірно, така зміна акцентів пов’язана з його попередніми оцінками, що довготривалі інвестиційні практики, популярні серед великого покоління «бебі-бумерів», призвели до ірраціонального роздування вартості фондового ринку.

Важливо, що Роберт Кійосакі не єдиний, хто вважає, що різноманітні інструменти пасивного інвестування, зокрема дедалі популярніші індексні фонди, створили небезпечні умови, які можуть спровокувати безпрецедентний обвал, щойно інвестори масово почнуть продавати активи після виходу на пенсію.

Наприклад, легендарний трейдер «Гри на пониження» Майкл Беррі також нещодавно назвав цей тренд небезпечним. Він припустив, що саме 2028 рік може стати моментом кардинальної зміни траєкторії фондового ринку, та попередив, що потенційний крах здатен більш ніж удвічі скоротити вартість активів.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки в Україні мільйонерів: статистика НБУ

НБУ оштрафував «НоваПей» на майже 8 млн грн

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у березні 2026 — аналітика

За матеріалами finbold.com.