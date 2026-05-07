Кійосакі розповів, як розбагатіти за умов фінансової кризи

07.05.2026 13:40
Микола Деркач

Автор бестселера з особистих фінансів «Багатий тато, бідний тато» Роберт Кійосакі після попередження наприкінці квітня, що «ця майбутня криза» може перерости у нову Велику депресію, 5 травня опублікував у X поради щодо того, як розбагатіти попри поточні обставини

Фото: facebook.com/RobertKiyosaki

Зокрема, відомий інвестор заявив своїм підписникам, що «мозок між вашими вухами — це найкращий актив, дарований Богом», але водночас додав, що уникнути краху в умовах «складної глобальної економіки попереду» не так уже й важко.

За словами Кійосакі, його головна рекомендація для інвесторів залишається незмінною вже багато років: він вважає, що інвестиції у дві найбільші криптовалюти — Біткоїн та Ефір — і два головні дорогоцінні метали — золото та срібло — є найкращою «основою для вашого фінансового майбутнього».

Водночас автор «Багатого тата, бідного тата» не згадав третю криптовалюту, яку активно рекомендував останніми роками, — Solana.

Роберт Кійосакі закликав не покладатися на традиційну пенсію

В іншій частині допису в X від 5 травня Роберт Кійосакі також натякнув, що вважає небезпечним покладатися на традиційні довгострокові механізми фінансової безпеки, такі як пенсії.

Наприклад, він окремо згадав дві свої книги — «Вийди на пенсію молодим і багатим» та «Хто вкрав мою пенсію?» — які, за його словами, не подобаються Волл-стріт. Також Кійосакі заявив, що ще у 1974 році передбачив «майбутню пенсійну катастрофу покоління бебі-бумерів».

Хоча прогнозування неминучої фінансової кризи та заклики використовувати її для збагачення давно стали характерною рисою Кійосакі, у 2026 році він, схоже, посилив увагу саме до проблеми пенсійних фондів.

Роберт Кійосакі та Майкл Беррі поділяють занепокоєння щодо наступної кризи

Ймовірно, така зміна акцентів пов’язана з його попередніми оцінками, що довготривалі інвестиційні практики, популярні серед великого покоління «бебі-бумерів», призвели до ірраціонального роздування вартості фондового ринку.

Важливо, що Роберт Кійосакі не єдиний, хто вважає, що різноманітні інструменти пасивного інвестування, зокрема дедалі популярніші індексні фонди, створили небезпечні умови, які можуть спровокувати безпрецедентний обвал, щойно інвестори масово почнуть продавати активи після виходу на пенсію.

Наприклад, легендарний трейдер «Гри на пониження» Майкл Беррі також нещодавно назвав цей тренд небезпечним. Він припустив, що саме 2028 рік може стати моментом кардинальної зміни траєкторії фондового ринку, та попередив, що потенційний крах здатен більш ніж удвічі скоротити вартість активів.

За матеріалами finbold.com.

