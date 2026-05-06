Чому українцям блокують рахунки за кордоном

Українці дедалі частіше стикаються з ситуацією, коли рахунок у європейському банку раптово блокується — без попередження і без чітких пояснень. І найнеприємніше — це не збій системи і не поодинокі випадки.

Про це йдеться у матеріалі «Мінфіну».

Причина — фінансовий моніторинг, який у країнах ЄС працює значно жорсткіше, ніж багато хто звик в Україні. Варто розуміти, що банки не просто перевіряють клієнтів під час відкриття рахунку — вони постійно аналізують їхню поведінку, операції та ризики. Якщо система визначає потенційну загрозу, рішення може бути миттєвим: обмеження доступу або повне закриття рахунку.

Що найчастіше викликає підозри:

незрозуміле або непідтверджене джерело доходів;

регулярні перекази між різними людьми (особливо P2P);

операції з криптовалютою;

змішування особистих і бізнес-коштів;

невідповідність транзакцій профілю клієнта;

неактуальні або неповні персональні дані.

Ключова проблема в тому, що в ЄС банки не зобов’язані пояснювати свої рішення. Внутрішні критерії ризику — закрита інформація. Тому клієнт може просто отримати факт: рахунок більше не обслуговується.

Читайте також: Скільки в Україні мільйонерів: статистика НБУ

На практиці це означає:

неможливість користуватися грошима під час перевірки;

складнощі з поверненням коштів;

ризик відмови у відкритті рахунку в іншому банку.

В Україні ситуація виглядає інакше. Тут банки частіше блокують операції вже після їх проведення і вступають у діалог із клієнтом — запитують документи, пояснення, дають час. У Європі ж рішення часто приймається швидше і без можливості вирішити проблему найближчим часом.

Важливо розуміти: це не окрема політика щодо українців. Це загальна модель фінмоніторингу в ЄС, яка однаково застосовується до всіх клієнтів. Просто українці частіше стикаються з нею через зміну країни проживання, нестандартні фінансові потоки або відсутність зрозумілої кредитної історії.

І тренд тільки посилюється. Україна вже рухається в тому ж напрямку — адаптує правила до європейських стандартів. Тож подібні кейси можуть ставати нормою і всередині країни.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

НБУ оштрафував «НоваПей» на майже 8 млн грн

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у березні 2026 — аналітика

НБУ оновив правила кредитування для банків