close-btn
PaySpaceMagazine

Чому українцям блокують рахунки за кордоном

06.05.2026 11:20
Микола Деркач

Українці дедалі частіше стикаються з ситуацією, коли рахунок у європейському банку раптово блокується — без попередження і без чітких пояснень. І найнеприємніше — це не збій системи і не поодинокі випадки.

Чому українцям блокують рахунки за кордоном

Фото: magnific.com

Про це йдеться у матеріалі «Мінфіну».

Причина — фінансовий моніторинг, який у країнах ЄС працює значно жорсткіше, ніж багато хто звик в Україні. Варто розуміти, що банки не просто перевіряють клієнтів під час відкриття рахунку — вони постійно аналізують їхню поведінку, операції та ризики. Якщо система визначає потенційну загрозу, рішення може бути миттєвим: обмеження доступу або повне закриття рахунку.

Що найчастіше викликає підозри:

  • незрозуміле або непідтверджене джерело доходів;
  • регулярні перекази між різними людьми (особливо P2P);
  • операції з криптовалютою;
  • змішування особистих і бізнес-коштів;
  • невідповідність транзакцій профілю клієнта;
  • неактуальні або неповні персональні дані.

Ключова проблема в тому, що в ЄС банки не зобов’язані пояснювати свої рішення. Внутрішні критерії ризику — закрита інформація. Тому клієнт може просто отримати факт: рахунок більше не обслуговується.

Читайте також: Скільки в Україні мільйонерів: статистика НБУ

На практиці це означає:

  • неможливість користуватися грошима під час перевірки;
  • складнощі з поверненням коштів;
  • ризик відмови у відкритті рахунку в іншому банку.

В Україні ситуація виглядає інакше. Тут банки частіше блокують операції вже після їх проведення і вступають у діалог із клієнтом — запитують документи, пояснення, дають час. У Європі ж рішення часто приймається швидше і без можливості вирішити проблему найближчим часом.

Важливо розуміти: це не окрема політика щодо українців. Це загальна модель фінмоніторингу в ЄС, яка однаково застосовується до всіх клієнтів. Просто українці частіше стикаються з нею через зміну країни проживання, нестандартні фінансові потоки або відсутність зрозумілої кредитної історії.

І тренд тільки посилюється. Україна вже рухається в тому ж напрямку — адаптує правила до європейських стандартів. Тож подібні кейси можуть ставати нормою і всередині країни.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

НБУ оштрафував «НоваПей» на майже 8 млн грн

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у березні 2026 — аналітика

НБУ оновив правила кредитування для банків

Рубрики: БанкиГрошіЄвропаЄвросоюзСвітНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
Скільки в Україні мільйонерів: статистика НБУ 05.05.2026

Скільки в Україні мільйонерів: статистика НБУ
У Раді пропонують новий механізм відстрочки від мобілізації 05.05.2026

У Раді пропонують новий механізм відстрочки від мобілізації
Пенсії ветеранів за вислугу років: які умови та виплати 05.05.2026

Пенсії ветеранів за вислугу років: які умови та виплати
Інвестиції в ОВДП зростають: скільки грошей залучено у квітні 2026 05.05.2026

Інвестиції в ОВДП зростають: скільки грошей залучено у квітні 2026
Скільки податків сплатили українці у квітні 2026 05.05.2026

Скільки податків сплатили українці у квітні 2026
15 найслабших валют світу: на якому місці гривня 04.05.2026

15 найслабших валют світу: на якому місці гривня

Вибір редакції
Всі
Платіжний ринок і ШІ: ключові висновки Fintech & Payments Forum 2026
ТОП статей 30.04.2026

Платіжний ринок і ШІ: ключові висновки Fintech & Payments Forum 2026

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у березні 2026 — аналітика
ТОП статей 29.04.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у березні 2026 — аналітика

Останні новини
Сьогодні  11:20

Чому українцям блокують рахунки за кордоном

 Сьогодні  10:10

Криза долара вже близько: Баффетт озвучив тривожний прогноз

 05.05.2026  18:20

Як отримати безоплатну податкову консультацію: інструкція

 05.05.2026  17:10

Скільки в Україні мільйонерів: статистика НБУ

 05.05.2026  15:25

НБУ оштрафував «НоваПей» на майже 8 млн грн

 05.05.2026  14:50

Вчені здійснили прорив у квантових дослідженнях

 05.05.2026  13:40

Баффетт б’є на сполох: крипторинок перетворився на казино

 Всі новини
Akurateco banner
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.