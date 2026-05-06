Чому українцям блокують рахунки за кордоном

Українці дедалі частіше стикаються з ситуацією, коли рахунок у європейському банку раптово блокується — без попередження і без чітких пояснень. І найнеприємніше — це не збій системи і не поодинокі випадки.
Причина — фінансовий моніторинг, який у країнах ЄС працює значно жорсткіше, ніж багато хто звик в Україні. Варто розуміти, що банки не просто перевіряють клієнтів під час відкриття рахунку — вони постійно аналізують їхню поведінку, операції та ризики. Якщо система визначає потенційну загрозу, рішення може бути миттєвим: обмеження доступу або повне закриття рахунку.
Що найчастіше викликає підозри:
- незрозуміле або непідтверджене джерело доходів;
- регулярні перекази між різними людьми (особливо P2P);
- операції з криптовалютою;
- змішування особистих і бізнес-коштів;
- невідповідність транзакцій профілю клієнта;
- неактуальні або неповні персональні дані.
Ключова проблема в тому, що в ЄС банки не зобов’язані пояснювати свої рішення. Внутрішні критерії ризику — закрита інформація. Тому клієнт може просто отримати факт: рахунок більше не обслуговується.
На практиці це означає:
- неможливість користуватися грошима під час перевірки;
- складнощі з поверненням коштів;
- ризик відмови у відкритті рахунку в іншому банку.
В Україні ситуація виглядає інакше. Тут банки частіше блокують операції вже після їх проведення і вступають у діалог із клієнтом — запитують документи, пояснення, дають час. У Європі ж рішення часто приймається швидше і без можливості вирішити проблему найближчим часом.
Важливо розуміти: це не окрема політика щодо українців. Це загальна модель фінмоніторингу в ЄС, яка однаково застосовується до всіх клієнтів. Просто українці частіше стикаються з нею через зміну країни проживання, нестандартні фінансові потоки або відсутність зрозумілої кредитної історії.
І тренд тільки посилюється. Україна вже рухається в тому ж напрямку — адаптує правила до європейських стандартів. Тож подібні кейси можуть ставати нормою і всередині країни.
