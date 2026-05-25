Де в ЄС зарплати зростають найшвидше

Другий рік поспіль у Польщі зафіксовано найвище реальне річне зростання доходів домогосподарств серед європейських країн

Польща стала лідером Європи за зростанням реальних доходів населення у 2025 році. За даними OECD, річний реальний дохід домогосподарств на душу населення там зріс на 4,1% — це найкращий результат серед 16 досліджених країн Європи.

Друге місце посіли Нідерланди зі зростанням на 2,3%, а третє — Португалія, де показник зріс на 2%. Водночас у двох країнах зафіксували падіння доходів населення — в Австрії та Фінляндії.

Йдеться про показник реального доходу домогосподарств на душу населення — він демонструє, скільки грошей люди фактично мають для витрат або заощаджень після врахування інфляції, податків та соціальних виплат. В OECD вважають цей індикатор точнішим для оцінки рівня життя, ніж класичне зростання ВВП чи номінальних зарплат.

У Польщі головним драйвером зростання стали зарплати працівників. OECD зазначає, що підвищення доходів від праці компенсувало скорочення соціальних виплат, що й дозволило країні зберегти найвищі темпи зростання другий рік поспіль.

Економісти також звертають увагу, що Польща останніми роками залишається однією з найбільш динамічних економік ЄС. Країна демонструє стабільне зростання зарплат, низький рівень безробіття та активне внутрішнє споживання. На цьому тлі польські домогосподарства швидше відновили купівельну спроможність після інфляційного шоку 2022-2023 років.

Помітне зростання доходів зафіксували також у Португалії. Раніше OECD повідомляла, що у 2024 році країна взагалі стала лідером організації за темпами зростання реальних доходів населення — тоді показник підскочив на 6,7%. Основними факторами стали підвищення зарплат та зниження податкового навантаження.

Серед великих економік Європи найкращий результат у 2025 році показала Іспанія — +1,5%. Натомість Франція майже не продемонструвала зростання — лише 0,2%, а Німеччина завершила рік із показником 0,6%.

Фінляндія та Австрія стали єдиними країнами у вибірці, де доходи населення скоротилися. У Фінляндії спад становив 0,7%, а в Австрії — 1,8%. Експерти пов’язують це зі слабким економічним зростанням, підвищенням податків, скороченням соціальних витрат та погіршенням ситуації на ринку праці.

Загалом по OECD темпи зростання реальних доходів населення у 2025 році сповільнилися до 0,8% проти 2,1% роком раніше. Аналітики пояснюють це тим, що ефект від уповільнення інфляції почав поступово вичерпуватися, а економіки Європи зіткнулися зі слабшим зростанням та високими витратами на обслуговування боргів.

За матеріалами inpoland.net.pl.