Клімат дає збій: поведінка важливого парникового газу різко змінилася

12.04.2026 10:00
Микола Деркач

Кліматичні зміни впливають не лише на температуру планети, а й на поведінку ключових парникових газів. Нове дослідження показало: закис азоту — один із найважливіших газів для клімату — почав розкладатися швидше, ніж очікували вчені. І це може змінити прогнози глобального потепління до кінця століття

Клімат дає збій: поведінка важливого парникового газу різко змінилася

Фото: freepik.com

Дослідники з Каліфорнійського університету в Ірвайні проаналізували дані супутника NASA за 2004–2024 роки та виявили, що «життєвий цикл» закису азоту скорочується приблизно на 1,4% кожне десятиліття. Тобто газ швидше руйнується у стратосфері — шарі атмосфери на висоті від 10 до 50 км.

Закис азоту є третім за значущістю довгоживучим парниковим газом після вуглекислого газу та метану. Водночас він залишається головною речовиною, що руйнує озоновий шар і пов’язана з діяльністю людини. Його концентрація вже досягла приблизно 337 частин на мільярд і продовжує зростати.

На перший погляд, швидше зникнення газу виглядає позитивно. Але насправді це створює нову проблему для кліматичних моделей. Зміни температури та циркуляції в стратосфері прискорюють перенесення закису азоту в зони, де він руйнується. У результаті виникає складний зворотний ефект, який раніше майже не враховували.

Ще один важливий момент — вплив на прогнози. Вчені зазначають, що скорочення “життя” цього газу може змінювати його концентрацію в атмосфері настільки ж сильно, як і різні сценарії викидів. Тобто навіть без змін у рівні забруднення результати можуть відрізнятися через сам клімат.

Дослідники підкреслюють: щоб точніше прогнозувати майбутнє, потрібно враховувати не лише джерела викидів, а й те, як клімат змінює хімічні процеси в атмосфері. Інакше оцінки глобального потепління та стану озонового шару можуть виявитися неточними.

Отримані результати вказують на серйозну прогалину в сучасних кліматичних моделях і можуть вплинути на міжнародні кліматичні стратегії вже в найближчі роки.

За матеріалами scitechdaily.com.

