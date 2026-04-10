Магнітний полюс Землі змістився та рухається у невизначеному напрямку

Магнітний Північний полюс Землі знову змінив своє положення та продовжує рух у напрямку, який раніше не фіксували навігаційні системи. Оновлена Світова магнітна модель 2025 року підтверджує: після понад 190 років у Канаді полюс дедалі ближче зміщується до Сибіру

Це має практичне значення далеко за межами науки. Саме на основі цієї моделі працюють навігаційні системи цивільної та військової авіації, морські судна, підводні човни та GPS-пристрої. Без регулярного оновлення даних навіть незначні відхилення магнітного схилення можуть спричинити помилки у маршрутах, що критично для польотів, судноплавства та військових операцій.

На відміну від географічної півночі, яка залишається сталою, магнітний полюс постійно змінює положення. Це пов’язано з процесами у зовнішньому ядрі Землі, де рух рідкого заліза та нікелю створює магнітне поле. Зміни в цих потоках безпосередньо впливають на дрейф полюса.

За понад століття спостережень магнітний полюс пройшов більше ніж 2 200 км через Арктику. Якщо раніше цей рух був повільним, то у 1990-х він різко прискорився — швидкість досягала до 60 км на рік. Останніми роками темпи знизилися приблизно до 35 км на рік, що стало найбільшим зафіксованим уповільненням. Вчені пов’язують це з глибинними процесами в надрах планети на тисячокілометровій глибині.

Оновлення моделі відбувається щонайменше раз на п’ять років, оскільки магнітне поле змінюється непередбачувано. Цього разу вперше представили не лише стандартну версію, а й високодеталізовану, яка значно підвищує точність даних. Це особливо важливо для полярних регіонів і арктичних авіамаршрутів, де навіть незначні похибки можуть мати серйозні наслідки.

Разом із рухом полюса змінюються й так звані зони магнітних збоїв — області поблизу полюсів, де компаси працюють нестабільно. Їхні межі поступово зміщуються, що враховують як військові структури, так і наукові експедиції.

Світова магнітна модель використовується у широкому спектрі технологій — від навігації комерційних авіарейсів до роботи смартфонів. Коли користувач відкриває компас або карту на телефоні, система орієнтується саме на ці дані. У складних умовах, зокрема в Арктиці або під водою, магнітні орієнтири залишаються критично важливими, особливо коли GPS недоступний.

Попри активний рух полюса, науковці не фіксують ознак швидкої геомагнітної інверсії — процесу, коли магнітні полюси Землі міняються місцями. Такі явища відбуваються раз на сотні тисяч років, і наразі немає підстав очікувати подібного сценарію.

Натомість магнітне поле Землі продовжує поступово змінюватися під впливом внутрішніх процесів і сонячної активності. Тому регулярні спостереження та оновлення моделі залишаються необхідними. Останні дані лише підтверджують: магнітний полюс не є сталою точкою, а постійно рухається, змінюючи уявлення про навігацію на планеті.

Джерело: Daily Galaxy.