Вісь Землі змістилася майже на метр: чим це загрожує людству

Масове використання підземних вод для сільського господарства та потреб міст не лише впливає на рівень світового океану, а й змінює обертання самої планети. Дослідження показало, що за менш ніж два десятиліття діяльність людини змістила вісь обертання Землі приблизно на 80 см

Згідно з оцінками науковців, у 1993-2010 роках людство викачало близько 2 150 гігатонн підземних вод. Значна частина цієї води використовувалася для зрошення полів та забезпечення населення, а згодом потрапила до океанів. Саме цей перерозподіл маси виявився достатнім, щоб вплинути на рух осі обертання Землі.

Дослідники встановили, що втрата такого обсягу підземних вод також сприяла підвищенню глобального рівня моря приблизно на 6,24 мм.

«Положення осі обертання Землі насправді змінюється досить сильно. Наше дослідження показує, що серед кліматичних чинників саме перерозподіл підземних вод має найбільший вплив на дрейф осі обертання», — зазначив керівник дослідження, геофізик Сеульського національного університету Кі-Вон Со.

Чому Земля взагалі зміщується

Вісь обертання Землі не є абсолютно стабільною. Вона постійно змінює своє положення через переміщення мас на поверхні та всередині планети.

У NASA пояснюють цей процес на прикладі дзиґи: якщо додати вагу до однієї її частини, характер обертання зміниться. Аналогічний принцип працює і для Землі. Коли величезні обсяги води переміщуються із суходолу в океан, планета реагує на зміну розподілу маси.

Для перевірки цієї гіпотези вчені створили кілька моделей руху полюсів із різними сценаріями перерозподілу води. Найточніший збіг із реальними спостереженнями показала модель, яка враховувала втрату саме 2 150 гігатонн підземних вод.

Особливо важливу роль у зафіксованому зміщенні відіграло інтенсивне виснаження водоносних горизонтів на заході Північної Америки та на північному заході Індії.

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Нові дослідження ускладнюють картину

Втім, підземні води — не єдиний фактор, який впливає на рух осі Землі.

Нові роботи, опубліковані у 2026 році, свідчать, що значну роль також відіграють зміни запасів снігу, танення льодовикового покриву Гренландії, льодовики, водосховища та інші процеси, пов’язані з глобальним водним циклом.

Для кращого розуміння цих змін науковці створюють нові бази даних, які дозволяють відстежувати запаси води на планеті ще до початку супутникових спостережень місії GRACE. Це допоможе точніше оцінити, як діяльність людини змінює баланс води та впливає на рух планети в довгостроковій перспективі.

Наслідки для людей значно серйозніші

Хоча зміщення осі Землі на десятки сантиметрів не становить прямої загрози для людства, виснаження підземних вод має цілком реальні наслідки.

Відкачування води може спричиняти просідання ґрунту, прискорювати локальне підвищення рівня моря та погіршувати стан прибережних водоносних горизонтів через проникнення солоної морської води.

Дослідження Nature, опубліковане у 2026 році, показало, що для більшості великих річкових дельт світу саме просідання земної поверхні сьогодні є більшою загрозою, ніж глобальне підвищення рівня океану.

Водночас науковці наголошують, що ситуація не є безнадійною. Аналіз десятків випадків відновлення підземних вод показав, що водоносні горизонти можуть поступово відновлюватися завдяки альтернативним джерелам водопостачання, штучному поповненню запасів води та ефективній державній політиці управління ресурсами. Однак універсального рішення немає, і кожен регіон потребує власного підходу до збереження водних ресурсів.

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Джерело: PopularMechanics.