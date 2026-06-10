Травень став другим найспекотнішим місяцем в історії

Середня температура на планеті продовжує зростати. За даними Служби зміни клімату Copernicus (C3S), травень 2026 року став другим найспекотнішим травнем за всю історію спостережень. Вищі показники фіксували лише у травні 2024 року

Минулого місяця середня глобальна температура була на 1,42°C вищою за доіндустріальний рівень 1850-1900 років. Науковці пов’язують рекордно високі показники з довгостроковим впливом зміни клімату та розвитком погодного явища Ель-Ніньйо, яке додатково підвищує температуру океанів і атмосфери.

Графік Copernicus демонструє, наскільки різко змінився клімат за останні десятиліття. Якщо у 1940-1970-х роках більшість місячних температурних аномалій перебувала в межах 0-0,5°C вище доіндустріального рівня, то після 1980-х років показники почали стабільно зростати. У 2020-х роках значна частина місяців уже перевищує позначку 1,5°C, а окремі періоди наближаються до 1,8°C.

Дані також свідчать, що з 1940 року лише незначна кількість місяців була холоднішою за середній рівень доіндустріальної епохи. Це підкреслює довгострокову тенденцію глобального потепління, яка простежується протягом десятиліть.

Особливо складною ситуація була у Західній Європі. Регіон пережив одну з найінтенсивніших хвиль спеки, коли-небудь зафіксованих настільки рано в році. За словами кліматологів, такі явища відповідають прогнозам щодо наслідків зміни клімату для Європи, яка нагрівається швидше за більшість інших регіонів світу.

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Водночас у деяких районах Тихого океану спостерігалися аномально високі температури поверхні води. Це пов’язано з переходом до умов Ель-Ніньйо — природного кліматичного циклу, який виникає кожні два-сім років через ослаблення пасатів і потепління вод у східній частині Тихого океану.

Наслідки потепління вже відчутні в різних країнах. У травні екстремальні погодні явища призвели до смертоносних повеней у Китаї та Туреччині. Науковці попереджають, що подальший розвиток Ель-Ніньйо може посилити кількість подібних подій у найближчі місяці.

Зазвичай Ель-Ніньйо сприяє зростанню глобальної температури та змінює розподіл опадів по всьому світу. В одних регіонах це призводить до посух, тоді як інші стикаються з інтенсивними зливами та повенями.

Попри те, що травень 2026 року не перевершив попередній рекорд, нові дані підтверджують: середня температура Землі залишається близькою до історичних максимумів, а тенденція до потепління продовжує посилюватися.

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Джерело: Reuters.