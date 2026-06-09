NASA затопить МКС у Тихому океані

Міжнародна космічна станція (МКС), яка вже чверть століття залишається символом міжнародної співпраці в космосі, наближається до завершення своєї місії. NASA та партнери планують остаточно вивести станцію з експлуатації наприкінці 2030 року, після чого вона зійде з орбіти та впаде в одну з найвіддаленіших точок планети — Точку Немо в південній частині Тихого океану

Цього року МКС відзначила 25 років безперервної присутності людей на борту. За цей час станція стала одним із найамбітніших інженерних проєктів людства. На її борту провели тисячі наукових експериментів, а сама вона перетворилася на головну космічну лабораторію світу.

Втім, вік станції дається взнаки. Конструкція, окремі модулі якої були створені ще наприкінці 1990-х років, поступово наближається до межі свого ресурсу. Саме тому NASA вирішило завершити експлуатацію об’єкта та організувати контрольоване повернення на Землю.

Для виконання цієї місії SpaceX створить спеціальну версію вантажного корабля Dragon. Саме він допоможе знизити орбіту станції та скерувати її до району падіння, мінімізуючи ризики для населення.

Кінцевою точкою маршруту стане Точка Немо — місце, яке часто називають «кладовищем космічних кораблів». Воно розташоване приблизно за 2 688 км від найближчої суші та вважається найбільш віддаленою від людей точкою Світового океану. Через таку ізольованість саме сюди протягом десятиліть спрямовували великі космічні апарати після завершення їхньої роботи.

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За оцінками NASA, під час входження в атмосферу більша частина МКС згорить через екстремальні температури. Однак окремі елементи конструкції можуть пережити нагрівання та досягти поверхні океану. Інженери очікують, що руйнування станції відбуватиметься поступово: спочатку відокремляться сонячні панелі та радіатори, потім почнуть руйнуватися модулі, а вже після цього конструкція розпадеться на дрібніші фрагменти.

Подібні операції вже проводилися раніше. У 2001 році росія контрольовано затопила космічну станцію Мир поблизу Точки Немо. Натомість американська Skylab у 1979 році впала менш прогнозовано — частина її уламків досягла території Австралії.

Втім, масштаби МКС значно перевищують усі попередні випадки. Станція має довжину близько 109 м — майже як футбольне поле — та важить приблизно 460 тонн. Це зробить її найбільшим штучним об’єктом в історії, який буде контрольовано повернутий з орбіти на Землю.

Після завершення місії МКС епоха державних орбітальних станцій фактично завершиться. Її місце поступово мають зайняти нові комерційні космічні платформи, над якими вже працюють приватні компанії за підтримки NASA.

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Джерело: Space.