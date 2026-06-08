Вчені розкрили таємницю чорної діри

Астрономи вперше виявили докази існування потужного вітру, який виходить із надмасивної чорної діри в центрі Чумацького Шляху. Це відкриття може допомогти розв’язати одну з найбільших загадок сучасної космічної науки

Чорна діра, відома як Стрілець A* (Sagittarius A*), розташована в самому серці нашої галактики. Автори нового дослідження стверджують, що отримали найдетальніше на сьогодні уявлення про те, як чорна діра взаємодіє з навколишнім середовищем і змінює його.

Чорні діри часто описують як космічні пилососи через їхню здатність поглинати навколишню матерію. Однак ученим давно відомо, що вони також можуть викидати речовину у вигляді потужних струменів та вітрів. До цього часу жодного такого вітру, що виходить зі Стрільця A*, безпосередньо зафіксовано не було.

«Якщо чорна діра не існує в ідеальному вакуумі, вона повинна якимось чином створювати вітер, — сказав Марк Горскі з Північно-Західного університету в Іллінойсі, який очолював дослідження. — А у Всесвіті не існує ідеального вакууму. Завдяки новим спостереженням ми вперше отримали достатньо чітке зображення, щоб побачити сліди цього вітру».

За словами науковця, коли команда проаналізувала дані, її реакція була однозначною: «Ось воно. Ось те, що всі шукали протягом останніх 50 років».

Прорив став можливим після аналізу п’яти років спостережень, проведених за допомогою обсерваторії Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array (ALMA) у Чилі. Використовуючи ці дані, дослідники створили найчіткіше зображення холодного молекулярного газу навколо чорної діри.

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Спостереження охопили область у межах приблизно трьох світлових років від Стрільця A*, що за космічними мірками є дуже малою відстанню. Після цього вчені застосували сучасні методи обробки зображень, щоб прибрати яскраве радіовипромінювання чорної діри та побачити раніше приховані структури.

За оцінками дослідників, отримане зображення виявилося у 100 разів глибшим та у 80 разів чіткішим за попередні карти цього регіону.

Однією з найцікавіших знахідок стала гігантська конусоподібна порожнина, майже повністю позбавлена холодного молекулярного газу. На думку вчених, ця структура спрямована безпосередньо до чорної діри й була сформована потоком гарячого високоенергетичного матеріалу, який виривається назовні зі Стрільця A*.

«Якщо з чорної діри виходить гарячий матеріал, він не буде рухатися разом із холодною речовиною, — пояснив Горскі. — Він або витіснить холодний матеріал, або нагріє його. Якщо температура стане надто високою, ми просто перестанемо бачити холодний газ».

Співавторка дослідження Олена Мурчикова зазначила, що результати також допомагають зрозуміти, як саме чорна діра отримує речовину з навколишнього простору.

«Ми першими показали, що молекулярний газ, який перебуває дуже близько до чорної діри, живить її, — сказала Мурчикова. — Цей вітер не є надто потужним, а його напрямок, імовірно, змінюється з часом. Це свідчить про те, що наша чорна діра не є унікальною, як і наше місце у Всесвіті».

Науковці вважають, що відкриття надає нові докази того, що навіть відносно спокійні надмасивні чорні діри здатні суттєво впливати на своє оточення. Це допоможе краще зрозуміти еволюцію галактик та поведінку матерії в одних із найекстремальніших середовищ Всесвіту.

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За матеріалами wionews.com.