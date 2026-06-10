Чи чекати сильних магнітних бур найближчими днями

Сонячна активність найближчими днями залишатиметься підвищеною, однак прогноз поки не вказує на формування потужних магнітних бур, які могли б суттєво вплинути на самопочуття метеозалежних людей або роботу технічних систем

Згідно з актуальним прогнозом космічної погоди від MeteoAgent на 10-12 червня, 10 червня очікується сонячний спалах рівня C2, а геомагнітний індекс K становитиме 3,7. Такі показники відповідають помірній геомагнітній активності та залишаються нижчими за рівень, який зазвичай класифікують як сильну магнітну бурю.

Наступного дня ситуація має стати ще спокійнішою. На 11 червня прогнозується K-індекс близько 3, що свідчить про відносно стабільний стан магнітосфери Землі. Водночас дані щодо сонячних спалахів на цю дату поки обмежені.

Певне посилення активності можливе 12 червня. Прогноз передбачає сонячний спалах рівня 4, що перевищує показники попередніх днів. Однак навіть за такого сценарію ознак масштабної геомагнітної бурі наразі немає. Фахівці зазначають, що для формування потужних збурень необхідні не лише сильні спалахи на Сонці, а й спрямовані в бік Землі викиди корональної маси.

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Нагадаємо, що K-індекс є одним із головних показників геомагнітної активності. Значення до 4 зазвичай вважаються слабкими або помірними коливаннями магнітного поля. Магнітні бурі середньої сили починаються від рівня 5, тоді як сильними вважаються події з показниками 7 і вище.

Попри відсутність прогнозів щодо потужних бур, люди з підвищеною чутливістю до змін погоди все ж можуть відчувати втому, головний біль або незначні коливання артеріального тиску під час періодів підвищеної сонячної активності. Водночас більшість населення навряд чи помітить вплив нинішніх геомагнітних коливань.

Оскільки космічна погода може змінюватися досить швидко, прогнози уточнюються практично щодня. Тому у разі появи нових сонячних спалахів або корональних викидів ситуація може бути переглянута, але станом на зараз найближчі дні виглядають відносно спокійними без ознак сильних магнітних бур.

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