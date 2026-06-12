3 ключові метрики свідчать про зростання тиску на майнерів Біткоїна

Майнери Біткоїна стикаються зі зростаючими фінансовими труднощами через падіння ціни активу та скорочення доходів. За словами аналітика Акселя Адлера-молодшого, одразу кілька ключових показників галузі увійшли до так званої «зони стресу»

Втім, попри посилення тиску, ринок поки що не досяг критичних рівнів, які спостерігалися під час обвалів у 2018 та 2022 роках.

Що показують метрики

За даними Адлера, 30-денна ковзна середня індикатора Puell Multiple, який порівнює поточний щоденний дохід майнерів BTC із середнім показником за 365 днів, знизилася на 11% — з 0,83 наприкінці травня до 0,74 станом на 10 червня.

Без згладжування показник ще нижчий — 0,58. За словами аналітика, значення нижче 1,0 означає, що поточні доходи майнерів перебувають нижче річної норми. Чим глибше падає індикатор, тим складнішими стають умови для майнінгових компаній.

Для порівняння, у липні 2025 року, коли Біткоїн торгувався вище $120 000, 30-денна ковзна середня Puell Multiple досягала 1,33. Поточне значення 0,74 відповідає рівням середини 2024 року — періоду халвінгу, коли Біткоїн коштував від $55 000 до $68 000.

На мінімумі циклу у 2022 році цей показник опускався до 0,45, а в грудні 2018 року — до 0,33. Тому нинішній рівень 0,74 ще не можна назвати кризовим.

Однак проблема полягає в тому, що 30-денна ковзна середня знижується вже два тижні поспіль. Якщо тенденція збережеться, до кінця червня показник може впасти до 0,50 — рівня, який у 2022 році призвів до масового вимкнення майнінгового обладнання.

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Другий показник — Price-to-Miner-Revenue Multiple. Він відображає, наскільки ціна криптовалюти перевищує річний дохід майнерів у розрахунку на один BTC.

За словами Адлера, зниження цього індикатора означає скорочення спекулятивної премії над витратами на виробництво монет. Наразі його значення становить 80 після падіння зі 160, зафіксованих у 2025 році.

Аналітик вважає, що це радше «зона нормалізації», а не недооціненості активу. Для порівняння, на дні ринку у 2022 році показник опускався до 33, а в лютому 2019 року — навіть до 15.

Третя метрика — Miner Capitulation. Вона відстежує зміну ціни Біткоїна відносно останнього мінімуму складності мережі (Difficulty Bottom).

Згідно зі звітом, станом на 9 червня просадка становила -21%. Для порівняння, 1 червня показник був на рівні -8%, а наприкінці травня наближався до нуля.

Історично найсерйозніші проблеми для майнерів починалися тоді, коли просадка перевищувала -30%. Найгірший результат було зафіксовано у 2022 році — -39%, що стало одним із чинників вимушених продажів BTC та масштабних відключень ASIC-обладнання.

Наскільки ринок близький до справжнього дна

Попри посилення тиску, Адлер наголошує, що повноцінної капітуляції майнерів поки не відбулося. Для цього, ймовірно, Puell Multiple має впасти нижче 0,50, Price-to-Miner-Revenue Multiple — стиснутися до діапазону 30-40, а просадка від мінімуму складності мережі повинна перевищити -30%.

Наразі всі три показники перебувають приблизно на половині від історичних екстремумів. Водночас аналітик попереджає, що ситуація може погіршитися, якщо Біткоїн опуститься нижче $55 000 без нового зниження складності мережі.

На момент написання актив торгувався трохи нижче позначки $63 000. Також нещодавно Біткоїн короткочасно падав до $59 000, що стало найслабшим результатом майже за два роки, після чого ціна частково відновилася.

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Джерело: CryptoPotato.