Скільки біткоїнів зараз перебуває у збитку через падіння

Понад 8 млн BTC зараз утримуються з нереалізованим збитком, оскільки нещодавня корекція Біткоїна продовжує чинити тиск на інвесторів. Про це свідчать ончейн-дані Glassnode

Згідно з даними, опублікованими 10 червня, обсяг Біткоїна, що перебуває у збитку, зріс приблизно до 8,33 млн BTC після падіння ринку від нещодавніх максимумів.

Це означає, що дедалі більше власників утримують монети, поточна вартість яких нижча за ціну їх придбання. Така динаміка відображає наслідки останнього розпродажу на ринку, під час якого Біткоїн у певний момент опускався нижче $60 000.

Дані Glassnode Supply in Profit/Loss показують, що протягом останніх тижнів обсяг Біткоїна у збитку різко зріс і досяг близько 8,33 млн BTC.

За інформацією аналітиків, це збіглося з відкатом криптовалюти до нижньої межі діапазону $60 000 після торгів поблизу циклічних максимумів на початку року. У міру зниження ціни дедалі більша частина циркулюючої пропозиції опускалася нижче собівартості придбання, що підняло кількість збиткових монет до найвищого рівня за останні місяці.

Водночас обсяг Біткоїна, який залишається у прибутку, суттєво скоротився від пікових значень. Це свідчить про те, що багато інвесторів, які купували актив поблизу недавніх максимумів, зараз мають нереалізовані збитки.

Історично зростання частки монет у збитку часто збігалося з періодами ринкового стресу та капітуляції серед нещодавніх покупців.

Також читайте: 5 криптопроєктів у сфері ШІ, на які варто звернути увагу

Прибутковість Біткоїна наближається до масштабного перезавантаження

Окремий ончейн-індикатор також свідчить, що прибутковість Біткоїна наближається до суттєвого перезавантаження.

Згідно з даними CryptoQuant, опублікованими 10 червня, показник Percent Supply in Profit знизився до рівня близько 45%. Це означає, що менш ніж половина циркулюючої пропозиції Біткоїна залишається прибутковою за поточних цін.

Показник демонструє різке зниження загальної прибутковості мережі. Під час великих бичачих циклів частка пропозиції у прибутку часто перевищувала 90%, що свідчило про масові прибутки серед учасників ринку.

Натомість значення поблизу 45% історично збігалися з глибокими корекціями та підвищеним песимізмом серед інвесторів.

Поточне зниження вказує, що тиск на прибутковість відчуває значна частина власників Біткоїна, а не лише окремий сегмент ринку.

Разом ці показники сигналізують про своєрідне перезавантаження ринку: обсяг Біткоїна у збитку зріс до 8,33 млн BTC, тоді як частка пропозиції у прибутку знизилася до близько 45%. Подібні умови в минулому часто збігалися з фазами капітуляції та довгострокового накопичення.

На момент написання Біткоїн торгувався на рівні $60 947. За останні 24 години актив втратив майже 3%, а за тиждень його ціна впала на 9%.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Біткоїн наближається до дна — Алі Мартінес

Майкл Сейлор закликав до розширення Біткоїна

500 днів президентства Трампа «стерли» майже 46 000 біткоїн-мільйонерів

Джерело: Finbold.