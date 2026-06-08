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Біткоїн наближається до дна — Алі Мартінес

08.06.2026 14:50
Ольга Деркач

На тлі падіння ціни Біткоїна (BTC) на початку червня популярний ончейн-аналітик Алі Мартінес опублікував допис у X, у якому пояснив, що найбільша криптовалюта світу, ймовірно, вже наблизилася до свого дна перед наступним бичачим циклом

Біткоїн наближається до дна — Алі Мартінес

Фото: freepik.com

Зокрема, експерт зазначив, що Біткоїн історично формує «значні ринкові дна» тоді, коли понад 10 млн монет перебувають у збитку для інвесторів. Станом на ранок 7 червня цей показник становив 10,46 млн BTC.

На думку Мартінеса, це важливий сигнал для ринку, оскільки інвестори зазвичай менш схильні фіксувати нереалізовані збитки. У результаті тиск продажів знижується, що створює передумови для нового зростання.

Біткоїн відіграв понад 6% від червневих мінімумів

Станом на 8 червня Біткоїн частково відновився після мінімумів, зафіксованих наприкінці першого тижня місяця. Водночас характер цього відскоку поки не дає впевненості, що криптовалюта справді досягла дна — як у короткостроковій, так і в середньо- чи довгостроковій перспективі.

Зростання відбулося в години відносно низької торговельної активності та незабаром після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що остання ескалація між Ізраїлем та Іраном залишиться обмеженою й не передбачатиме участі Сполучених Штатів.

Посилення напруженості на Близькому Сході останніми тижнями вважається однією з можливих причин масштабного розпродажу на ринку цифрових активів.

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На момент публікації BTC торгувався на рівні $63 042. Це приблизно на 6% вище за мінімум 5 червня, але майже на 1% нижче за максимум, досягнутий у неділю ввечері. Загалом за тиждень криптовалюта втратила 13,41% вартості.

Мартінес назвав ключові рівні для купівлі Біткоїна перед наступним бичачим ринком

Окремо Алі Мартінес опублікував ще один допис у X, розвинувши тезу про можливе наближення Біткоїна до важливого ринкового дна.

Уранці 8 червня аналітик повідомив, що стежить за трьома простими ковзними середніми (SMA): 200-тижневою на рівні $62 800, 300-тижневою на рівні $55 000 та 400-тижневою на рівні $42 500. За його словами, ці рівні можуть бути особливо важливими для інвесторів, які використовують стратегію усереднення вартості покупки (DCA) напередодні наступного бичачого циклу.

Історично стратегія DCA під час спадів на крипторинку демонструвала високу ефективність. Наприклад, інвестори, які регулярно купували цифрові активи в період між 2022 та 2024 роками, могли збільшити вкладений капітал утричі або навіть уп’ятеро залежно від часу здійснення покупок.

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Джерело: Finbold.

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
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Біткоїн наближається до дна — Алі Мартінес

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