Що станеться, якщо Земля раптово перестане обертатися — учені

Раптове припинення обертання Землі стало б подією апокаліптичного масштабу, наслідки якої науковці розглядають як катастрофу, що могла б перевершити за руйнівністю навіть глобальний ядерний конфлікт

Ключовим фактором тут є гігантська інерція планети. Усі об’єкти, які не мають жорсткого закріплення до поверхні, миттєво почали б переміщуватися у східному напрямку зі швидкістю понад 1600 кілометрів на годину. Це спричинило б миттєві й масштабні руйнування — від повного знищення міст і транспортних систем до радикального переформатування природних ландшафтів.

Суттєво трансформувалася б і сама форма Землі. Наразі планета має характерне потовщення в районі екватора, яке виникає під дією центробіжної сили. Якщо обертання зникне, ця сила припинить існування, і водні маси почнуть зміщуватися в напрямку полюсів. У підсумку великі території суші опинилися б затопленими, а звична географічна карта світу кардинально змінила б свої контури.

Кардинально змінився б і сам принцип зміни дня та ночі. Земля продовжувала б рухатися навколо Сонця, однак тривалість світлового й темного періодів становила б приблизно по шість місяців. Постійне тривале опромінення Сонцем призвело б до екстремального перегріву, тоді як багатомісячна відсутність світла спричинила б різке падіння температур. Такі умови зруйнували б усталені кліматичні пояси та зробили більшу частину планети непридатною для існування.

Ще одним критично небезпечним наслідком стало б ослаблення або повне зникнення магнітного поля Землі. Воно формується завдяки руху речовини в надрах планети, який тісно пов’язаний з її обертанням. Без цього природного захисного бар’єра Земля залишилася б відкритою для сонячної радіації та потоку космічних частинок. У довгостроковій перспективі це призвело б до руйнування атмосфери й значного зростання рівня радіаційного впливу на все живе.

Для людства такий сценарій означав би існування на межі виживання. Люди були б змушені масово переміщуватися до обмежених територій із більш-менш стабільними умовами, що спричинило б перенаселення, дефіцит ресурсів і загострення конфліктів. Водночас довелося б повністю переосмислити базові уявлення про час, організацію праці, аграрні цикли та саму модель існування цивілізації.

Попри те що ймовірність миттєвої зупинки обертання Землі практично дорівнює нулю, вчені використовують цей гіпотетичний сценарій як наочний приклад того, наскільки крихким є баланс фізичних процесів, що забезпечують життя на планеті. Навіть незначні відхилення в цих механізмах здатні призвести до катастрофічних наслідків.

