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Світ наближається до кліматичної межі — учені

11.06.2026 19:40
Ольга Деркач

Глобальне потепління продовжує прискорюватися, а можливості людства відстежувати зміни клімату опинилися під загрозою через скорочення фінансування наукових програм. Про це йдеться у новому дослідженні понад 70 кліматологів, серед яких автори звітів Міжурядової групи експертів ООН зі зміни клімату (IPCC)

Світ наближається до кліматичної межі — учені

Фото: freepik.com

За оцінками науковців, середня температура Землі вже перевищує доіндустріальний рівень на 1,39°C. Майже весь цей приріст — 1,37°C — пов’язаний із діяльністю людини. Якщо нинішні тенденції збережуться, межу в 1,5°C, визначену Паризькою кліматичною угодою, можуть перетнути вже близько 2030 року.

Дослідники також зафіксували рекордний енергетичний дисбаланс планети — різницю між кількістю енергії, яку Земля отримує від Сонця, та тією, яку віддає назад у космос. За останні десятиліття цей показник подвоївся. Основними причинами залишаються рекордні викиди парникових газів та скорочення аерозольного забруднення, яке раніше частково стримувало нагрівання атмосфери.

Попри певне уповільнення темпів зростання викидів, вуглецевий бюджет, що дозволяє втримати потепління нижче 1,5°C, може вичерпатися приблизно за три роки.

Наслідки вже помітні. Від початку XX століття рівень Світового океану піднявся приблизно на 23 см, а темпи зростання прискорилися до 3,84 мм на рік. Одночасно стрімко збільшується кількість морських хвиль спеки: якщо у 1991 році вони були відносно рідкісними, то у 2025 році їхня середня тривалість досягла 65 днів на рік.

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Окреме занепокоєння викликає стан глобальних систем спостереження за кліматом. Щорічний звіт Indicators of Global Climate Change базується на даних супутників, океанічних буїв, метеостанцій, дослідницьких суден та атмосферних зондів. Саме ці інструменти дозволяють відстежувати зміни клімату в реальному часі.

Однак через бюджетні скорочення під загрозою опинилися програми Всесвітньої метеорологічної організації, Глобальної системи спостереження за кліматом та низка супутникових проєктів. У США вже ухвалені рішення щодо виведення з експлуатації сотень глибоководних вимірювальних приладів, які допомагають оцінювати, як океани накопичують тепло.

Науковці наголошують: без стабільного моніторингу людство ризикує втратити один із ключових інструментів для розуміння темпів та наслідків кліматичних змін.

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Джерело: UNN.

Рубрики: СвітНовиниНаука
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