Український вчений розповів, що зможе рости на Марсі

Освоєння космічного простору напряму залежить від створення незалежних систем життєзабезпечення, у яких вирішальне значення матимуть рослини. Дослідники вже окреслили перелік культур, що мають найкращі перспективи стати основою харчування майбутніх мешканців Місяця або Марса

Про це в інтерв’ю РБК-Україна повідомив кандидат біологічних наук Олексій Коваленко.

Що вже вдалося виростити у космосі

Дослідження, проведені на орбітальних станціях, підтвердили: рослини здатні не лише виживати в умовах мікрогравітації, а й проходити всі етапи розвитку. Наприклад, цинії (майори) змогли не просто прорости, а й зацвісти.

«Найвищі шанси на підкорення інших планет в салата латук, його вже вирощували у космосі. Культивувати можна й багато інших рослин, головне, щоб вони були не дуже вимогливі до субстрату, освітлення тощо», — зазначає Коваленко.

Серед інших перспективних рослин учені виділяють бобові. Вони розглядаються як ключове джерело рослинного білка для астронавтів. До того ж ці культури здатні природним чином насичувати ґрунт азотом, що є критично важливим для функціонування замкнених агросистем у космосі.

«Злаки — теж чудовий вибір для космосу, бо мають короткий цикл вегетації і не такі вимогливі, як багато інших рослин», — додає науковець.

Чи реально вирощувати картоплю на Марсі

Водночас сценарій із фільму Маріанин, де герой вирощує картоплю на Марсі, на думку вченого, виглядає малоймовірним.

«Марсіанський субстрат має гострі кристали реголіту, які погано впливають на рослини. Якщо уявити, що будуть колонії на Марсі, то навряд там вирощуватимуть відразу картоплю. Найперспективніші будуть водорості і гриби», — пояснює Коваленко.

