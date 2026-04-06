Повені, посухи та пожежі: учені попереджають про невідворотні зміни клімату

Навіть помірне глобальне потепління може спричинити значно серйозніші наслідки, ніж вважалося раніше — зокрема, частіші повені, посухи та масштабні лісові пожежі

Нове дослідження показало, що екстремальні кліматичні явища можуть ставати частішими навіть за сценарію, коли підвищення глобальної температури обмежиться на рівні близько 2 °C порівняно з доіндустріальним періодом.

Йдеться про наслідки, які раніше пов’язували з набагато вищими рівнями потепління.

Дослідники проаналізували 50 кліматичних моделей, використаних Міжурядовою групою експертів зі зміни клімату. На відміну від традиційного підходу із середніми значеннями, цього разу кожну модель розглядали окремо, щоб оцінити весь спектр можливих сценаріїв.

Результати виявилися тривожними: навіть за помірного потепління можливі дуже різні наслідки — від відносно слабких до надзвичайно екстремальних.

Особливо вразливими виявилися три типи регіонів.

У густонаселених районах кількість опадів може зрости на 4–15%, що значно підвищує ризик руйнівних повеней. Через обмежені можливості дренажних систем навіть короткочасні зливи можуть призводити до масштабних катастроф, особливо в Індії та західно-центральній Африці.

У сільськогосподарських регіонах ситуація ще більш непередбачувана. Частина моделей показує помірні зміни, але приблизно у 25% сценаріїв посухи можуть бути такими ж сильними або навіть сильнішими, ніж ті, що очікуються при значно вищому потеплінні. Найбільший ризик — для Індійського субконтиненту, Східної Азії, південного сходу Південної Америки, Австралії, Кавказу та центральної частини Північної Америки.

Ліси також опиняються під загрозою. У близько 20% сценаріїв погодні умови, що сприяють пожежам, можуть бути такими ж або більш екстремальними, ніж за значно вищих температур. Найбільш уразливими називають Канаду, центральну Африку, північний схід Південної Америки, північну Європу та частини росії.

Ці регіони мають критичне значення для клімату планети, адже їхні ліси є важливими поглиначами вуглецю. Водночас вони вже зазнали значних втрат за останні два десятиліття.

Автори дослідження наголошують: хоча найгірші сценарії залишаються малоймовірними, їх не можна ігнорувати.

«Зосередження лише на найбільш імовірних сценаріях може створити хибне відчуття безпеки щодо помірного потепління, — зазначив провідний автор дослідження Емануеле Беваккуа. — Екстремальні наслідки можуть проявитися навіть за відносно невеликого підвищення температури».

Окремі експерти погоджуються з цими висновками та підкреслюють, що результати демонструють широкий діапазон можливих наслідків навіть в межах одного сценарію потепління.

Водночас частину ризиків можна зменшити — наприклад, завдяки ефективнішій водній політиці в аграрних регіонах. Однак кліматичні моделі не завжди здатні врахувати всі фактори.

«У реальному світі ми можемо зіткнутися з неочікуваними неприємними сюрпризами», — попереджають дослідники.

На тлі наближення глобального потепління до 1,5 °C ці результати ще раз підкреслюють: зволікання з обмеженням викидів може мати значно серйозніші наслідки, ніж прогнозувалося раніше.

Джерело: Live Science.