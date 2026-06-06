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Фондовий ринок перегрітий найбільше з часів кризи 2008 року — Citi

06.06.2026 11:30
Ольга Деркач

Глобальний фондовий ринок демонструє найвищий рівень перегріву з часів світової фінансової кризи 2008 року. Такого висновку дійшли аналітики американського інвестиційного банку Citi, які зафіксували різке зростання кількості попереджувальних сигналів на ринку акцій

Фондовий ринок перегрітий найбільше з часів кризи 2008 року — Citi

Фото: freepik.com

У записці для інвесторів аналітикиня Citi Беата Мантей повідомила, що фірмовий індикатор банку Bear Market Checklist досяг позначки 10 із 18 можливих ризикових факторів на глобальному рівні. У США показник становить уже 11,5 із 18, тоді як у Європі — 5 із 18.

За словами Мантей, історично після подолання рівня у 10 сигналів індикатор часто починав зростати значно швидше. Для порівняння, під час бульбашки доткомів наприкінці 1990-х років система фіксувала 17,5 попереджувального сигналу.

«Водночас ми визнаємо, що після переходу в двозначну зону кількість сигналів історично мала тенденцію зростати швидшими темпами, що може свідчити про прискорення ризиків. Якщо кількість попереджувальних сигналів продовжить збільшуватися, це дедалі більше вказуватиме на те, що викуповувати просадки на ринку вже не обов’язково буде правильною стратегією», — зазначила аналітикиня.

У Citi наголошують, що нинішня ситуація ще не є приводом для паніки. Хоча ризики на ринку зростають, вони поки не досягли рівня, який можна було б назвати надмірно спекулятивним. Саме тому банк зберігає відносно позитивний погляд на перспективи фондового ринку.

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Однією з головних причин перегріву аналітики називають високі оцінки компаній у ключових секторах економіки. Значний вплив також має хвиля оптимізму навколо технологій штучного інтелекту (AI), яка останні два роки підтримує стрімке зростання акцій технологічних компаній. Додатковим фактором стало пожвавлення ринку первинних публічних розміщень акцій (IPO), особливо великих компаній із високою капіталізацією.

Попри це, у Citi зазначають, що жоден окремий індикатор наразі не сигналізує про неминучий обвал ринку. Історичний досвід показує, що масштабні корекції зазвичай відбуваються тоді, коли одразу кілька ключових попереджувальних показників одночасно досягають екстремальних значень.

У банку також звернули увагу на інші ринкові індикатори. Зокрема, крива прибутковості облігацій почала поступово вирівнюватися від початку року. Водночас кредитні спреди залишаються відносно вузькими, що поки свідчить про збереження довіри інвесторів та не підтверджує сценарій швидкого переходу до ведмежого ринку.

Таким чином, Citi не прогнозує негайного обвалу акцій, однак попереджає про поступове накопичення ризиків. Якщо кількість попереджувальних сигналів продовжить зростати, інвесторам доведеться переглянути традиційну стратегію купівлі активів під час ринкових просадок, яка останніми роками часто приносила прибуток.

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Джерело: Finbold.

Рубрики: ІнвестиціїСвітНовини
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