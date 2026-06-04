Фондовий ринок США увійшов у зону «Чорного понеділка»

Американський фондовий ринок опинився в зоні, яка востаннє спостерігалася перед крахом «Чорного понеділка» 1987 року. Підставою для таких порівнянь стало одне з найсильніших двомісячних ралі індексу S&P 500 за всю сучасну історію ринку

За квітень і травень 2026 року S&P 500 виріс приблизно на 16%. Згідно з даними CNBC і FactSet, такий результат є одним із найвищих двомісячних приростів з 1957 року. Якщо виключити відновлення після рецесій, останній порівнянний стрибок відбувся саме у 1987 році — за кілька місяців до обвалу ринку 19 жовтня, коли індекси впали більш ніж на 20% за один торговельний день.

Для порівняння: аналітики фіксували лише кілька подібних ралі за всю новітню історію. Серед них — відновлення 1975 року після ведмежого ринку 1973–74 років, квітень 2009-го після глобальної фінансової кризи та травень 2020-го на тлі відновлення після пандемії COVID-19. Принципова відмінність поточної ситуації полягає в тому, що нинішнє зростання відбувається поза рецесійним контекстом.

Квітень 2026 року став одним із найсильніших місяців для американських акцій за всю сучасну історію: S&P 500 додав понад 10%, а Nasdaq Composite — близько 15%. Локомотивами ралі стали технологічний сектор і зростаючий оптимізм навколо штучного інтелекту. Сильна корпоративна звітність забезпечила збереження імпульсу впродовж травня, що підштовхнуло S&P 500 до рекордних рівнів поблизу позначки 7 600 пунктів.

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Водночас аналітики вказують на цілу низку чинників ризику, які роблять ринок вразливим до корекції. По-перше, оцінки залишаються розтягнутими на тлі стрімкого зростання. По-друге, приріст надмірно сконцентрований у мегакапіталізованих технологічних компаніях, а очікування щодо прибутків, пов’язаних із ШІ, виглядають завищеними. Додатковий тиск можуть чинити інфляція, вищі ціни на енергоносії, геополітична напруженість і сповільнення споживчих витрат.

Важливо розуміти: саме по собі це не є сигналом неминучого краху. Однак стрімкість і масштаб ралі поза рецесійним відновленням змушують ринкових спостерігачів уважніше стежити за будь-якими ознаками перегріву. Якщо зростання корпоративних прибутків розчарує або матеріалізуються зовнішні шоки, ринок залишається вразливим для різкого розвороту.

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Джерело: Finbold