close-btn
PaySpaceMagazine

Фондовий ринок США увійшов у зону «Чорного понеділка»

04.06.2026 11:00
Ольга Деркач

Американський фондовий ринок опинився в зоні, яка востаннє спостерігалася перед крахом «Чорного понеділка» 1987 року. Підставою для таких порівнянь стало одне з найсильніших двомісячних ралі індексу S&P 500 за всю сучасну історію ринку

Фондовий ринок США увійшов у зону «Чорного понеділка»

Фото: unsplash.com

За квітень і травень 2026 року S&P 500 виріс приблизно на 16%. Згідно з даними CNBC і FactSet, такий результат є одним із найвищих двомісячних приростів з 1957 року. Якщо виключити відновлення після рецесій, останній порівнянний стрибок відбувся саме у 1987 році — за кілька місяців до обвалу ринку 19 жовтня, коли індекси впали більш ніж на 20% за один торговельний день.

Для порівняння: аналітики фіксували лише кілька подібних ралі за всю новітню історію. Серед них — відновлення 1975 року після ведмежого ринку 1973–74 років, квітень 2009-го після глобальної фінансової кризи та травень 2020-го на тлі відновлення після пандемії COVID-19. Принципова відмінність поточної ситуації полягає в тому, що нинішнє зростання відбувається поза рецесійним контекстом.

Квітень 2026 року став одним із найсильніших місяців для американських акцій за всю сучасну історію: S&P 500 додав понад 10%, а Nasdaq Composite — близько 15%. Локомотивами ралі стали технологічний сектор і зростаючий оптимізм навколо штучного інтелекту. Сильна корпоративна звітність забезпечила збереження імпульсу впродовж травня, що підштовхнуло S&P 500 до рекордних рівнів поблизу позначки 7 600 пунктів.

Читайте також: Фондовий ринок США наблизився до рівнів Великої депресії

Водночас аналітики вказують на цілу низку чинників ризику, які роблять ринок вразливим до корекції. По-перше, оцінки залишаються розтягнутими на тлі стрімкого зростання. По-друге, приріст надмірно сконцентрований у мегакапіталізованих технологічних компаніях, а очікування щодо прибутків, пов’язаних із ШІ, виглядають завищеними. Додатковий тиск можуть чинити інфляція, вищі ціни на енергоносії, геополітична напруженість і сповільнення споживчих витрат.

Важливо розуміти: саме по собі це не є сигналом неминучого краху. Однак стрімкість і масштаб ралі поза рецесійним відновленням змушують ринкових спостерігачів уважніше стежити за будь-якими ознаками перегріву. Якщо зростання корпоративних прибутків розчарує або матеріалізуються зовнішні шоки, ринок залишається вразливим для різкого розвороту.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Економіст попереджає про найбільшу бульбашку на ринку акцій

Цей показник може спровокувати масштабний обвал S&P 500 — експерт

2 акції, які можуть досягти капіталізації $2 трлн до кінця 2026

Джерело: Finbold

Рубрики: ІнвестиціїСвітНовини
google news
Новини по темі
Україна отримає єдину цифрову систему для держінвестицій 04.06.2026

Україна отримає єдину цифрову систему для держінвестицій
SpaceX готується до найбільшого IPO в історії 03.06.2026

SpaceX готується до найбільшого IPO в історії
Прогноз Кійосакі не справдився: що сталося з фондовим ринком США 03.06.2026

Прогноз Кійосакі не справдився: що сталося з фондовим ринком США
Скільки українці інвестували в ОВДП у 2026 02.06.2026

Скільки українці інвестували в ОВДП у 2026
Де вигідніше зберігати гроші українцям у 2026 02.06.2026

Де вигідніше зберігати гроші українцям у 2026
Berkshire Hathaway інвестував $10 млрд у Google 02.06.2026

Berkshire Hathaway інвестував $10 млрд у Google

Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у квітні 2026 — аналітика
ТОП статей 28.05.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у квітні 2026 — аналітика

 Як працюватиме новий фінмоніторинг та що зміниться для українців: думки експертів
ТОП статей 27.05.2026

Як працюватиме новий фінмоніторинг та що зміниться для українців: думки експертів

 Чому одні українські digital-кейси перемагають у Європі, а інші – ні — інтерв’ю з Анастасією Байдаченко
ТОП статей 25.05.2026

Чому одні українські digital-кейси перемагають у Європі, а інші – ні — інтерв’ю з Анастасією Байдаченко

 Євроінтеграція, open banking та нові шахрайські схеми: головні виклики фінринку — інтерв’ю з Олександром Карповим
ТОП статей 22.05.2026

Євроінтеграція, open banking та нові шахрайські схеми: головні виклики фінринку — інтерв’ю з Олександром Карповим

Останні новини
Сьогодні  18:50

Україна отримає єдину цифрову систему для держінвестицій

 Сьогодні  18:10

Microsoft представила квантовий чип Majorana 2

 Сьогодні  16:55

Скільки грошей українці витратили онлайн у 2026 — НБУ

 Сьогодні  16:50

Біткоїн знайшов підтримку на рівні $61 000 — Пітер Шифф

 Сьогодні  16:10

Ethereum впав до 14-місячного мінімуму: що радять аналітики

 Сьогодні  15:30

SEC оприлюднила стратегію регулювання криптовалют до 2030

 Сьогодні  14:50

500 днів президентства Трампа «стерли» майже 46 000 біткоїн-мільйонерів

 Всі новини
Akurateco banner
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.