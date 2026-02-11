close-btn
Цей показник може спровокувати масштабний обвал S&P 500 — експерт

11.02.2026 18:40
Ольга Деркач

Поки S&P 500 намагається закріпитися на рекордній позначці 7 000 пунктів, висновки одного з торгових експертів свідчать: у найближчі місяці бенчмарк-індекс може піти в корекцію

Фото: pexels.com

Зокрема, протягом останніх місяців індекс був волатильним, але все одно тримається поблизу історичних максимумів. На момент публікації S&P 500 торгувався на рівні 6 941 пункт, зниження становило 0,33%.

Щодо прогнозу, аналіз TradingShot вказує, що трирічний бичачий цикл S&P 500, який розпочався після «дна» в жовтні 2022 року, може наближатися до критичної точки розвороту: індикатори ліквідності подають попереджувальні сигнали.

Починаючи з мінімуму після житлової кризи 2009 року, великі ведмежі цикли зазвичай формували «дно» на рівні або поблизу 200-тижневої ковзної середньої (MA).

Показово, що спад 2022 року, спричинений інфляцією, відпрацював цю закономірність і відскочив саме від цього рівня.

Втім, із жовтня 2022 року індекс так і не повертався до 200-тижневої середньої. Навіть корекція минулого року, пов’язана з тарифами, не дотягнулася до цього рівня. Така тривала «відстань» історично є ознакою перегрітого ринку та пізньої стадії бичачого тренду.

Цікаве по темі: 2 акції, які можуть досягти $1 трлн капіталізації у 2026

Паралельно M2 Global Liquidity Index, схоже, входить у зону циклічного піка. Історично ліквідність досягала максимумів приблизно раз на чотири роки, що часто збігалося з вершинами ринку. Наступний прогнозований пік припадає на тиждень, який починається 23 лютого 2026 року, тобто ринок уже опиняється в цьому «вікні».

Ключові рівні S&P 500, за якими варто стежити

Якщо ліквідність справді наближається до піка, це може означати перехід S&P 500 до чергового системного ведмежого циклу. У такому разі типова глибина відкату потенційно здатна відкотити індекс у бік зростаючої 200-тижневої ковзної середньої, яку прогнозують поблизу 5 500 пунктів.

Водночас американські акції подають ще один історичний сигнал переоціненості: дохідність прибутку (earnings yield) S&P 500, розрахована на основі даних Shiller CAPE, опустилася майже до мінімумів за століття.

У цьому контексті, за даними Barchart, показник тримається близько 3% — рівня, який востаннє пробивали лише наприкінці 1990-х під час бульбашки доткомів.

Як «дзеркальна» величина до P/E, дохідність прибутку показує, скільки інвестор отримує на кожен вкладений долар. Чим нижчий цей показник, тим вищі оцінки акцій — тобто інвестори погоджуються на меншу очікувану віддачу за доступ до американського ринку.

Історично дохідність різко зростала вище 15% під час криз, зокрема Великої депресії, а також піднімалася у 1970-х і на початку 1980-х. Натомість у періоди сильного зростання вона знижувалася.

Хоча це не є гарантованим сигналом неминучого падіння, нинішні рівні вказують на «натягнуті» оцінки й залишають мало простору для розчарувань — як у корпоративних прибутках, так і в економіці загалом.

Джерело: Finbold.

