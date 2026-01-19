2 акції, на які варто звернути увагу у 2026 році

Поки 2026 рік набирає обертів і ринок далі «тягнуть» мегакап-компанії, є кілька менших гравців, здатних перетворити відносно скромні інвестиції на багатомільйонний результат у найближчі роки

Ці компанії працюють на перетині довгострокових трендів у технологіях та безпеці. Завдяки цьому вони можуть показати непропорційно високі прибутки, якщо покращуватимуть виконання планів, а ринкові настрої зміняться на їхню користь.

Ultra Clean Holdings (NASDAQ: UCTT)

Ultra Clean Holdings працює глибоко всередині глобального ланцюга постачань для напівпровідникової індустрії. Компанія постачає критично важливі підсистеми та компоненти, а також надає послуги ультрависокої чистоти, які використовуються у виробництві передових мікрочипів.

Попри те, що бренд майже не відомий широкій аудиторії, Ultra Clean підтримує сегменти ШІ, високопродуктивних обчислень та передової логіки — напрями, у які й надалі спрямовують значні капіталовкладення.

Схоже, компанія виходить із циклічного спаду, а операційні показники покращуються. У третьому кварталі 2025 року Ultra Clean повідомила про виручку $510 млн та non-GAAP чистий прибуток $12,9 млн, або $0,28 на акцію. Це свідчить про повернення до скоригованої прибутковості.

Інвестиційну тезу підтримує низка чинників. Зокрема, зростання попиту на напівпровідники, пов’язаного з розвитком ШІ, відновило інтерес інвесторів і підштовхнуло акцію до максимуму за 52 тижні на тлі поліпшення настроїв щодо капітальних витрат у «чиповому» секторі.

Галузеві тренди — збільшення випуску та зростання інвестицій у передові техпроцеси — узгоджуються з попитом на рішення Ultra Clean.

Водночас ризики нікуди не зникли: це й висока залежність від окремих клієнтів, і циклічність напівпровідникового ринку. Але зростання маржинальності та експозиція на інфраструктуру ШІ можуть підтримати подальший апсайд, якщо відновлення витрат у галузі триватиме й у 2026 році.

Evolv Technologies (NASDAQ: EVLV)

Evolv Technologies пропонує іншу, але не менш переконливу історію зростання. Компанія розвиває системи безпекового скринінгу на базі ШІ, які виявляють зброю та водночас дозволяють швидко й без зайвих затримок проходити контроль на об’єктах на кшталт стадіонів, шкіл, лікарень та івент-центрів.

Її рішення відповідають на зростання запиту суспільства на безпеку без втрати ефективності.

У третьому кварталі 2025 року Evolv повідомила про виручку $42,9 млн — це на 57% більше, ніж роком раніше. Водночас показник річного регулярного доходу (ARR) сягнув $117,2 млн, що на 25% вище порівняно з минулим роком.

Окрім фінансових результатів, прогноз компанії підкріпили й інші події. Наприклад, після завершення перевірки Федеральної торгової комісії США 92% освітніх клієнтів, які мали право на продовження, вирішили залишитися — це вказує на високу утримуваність.

Evolv також розширювала присутність на великих майданчиках: компанія оновила та збільшила партнерства зі стадіонами, паралельно нарощуючи впровадження у шкільних округах і медичних системах. Такі розширення підтримують найближчу виручку та підвищують впізнаваність бренду.

Покращилася й фінансова гнучкість. Кредитна лінія на $75 млн має допомогти переходу до підпискової моделі з регулярним доходом і зменшити залежність від разових продажів обладнання.

Розширення виробничих та операційних партнерств має полегшити масштабування, а з $56,2 млн готівки та ліквідних цінних паперів наприкінці третього кварталу 2025 року Evolv заходить у 2026 рік із достатнім запасом ресурсів, щоб підтримувати темпи зростання.

Джерело: Finbold.