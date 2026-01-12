2 акції, які можуть досягти капіталізації $1 трлн у 2026 році

Компанії з ринковою капіталізацією понад $1 трлн майже повністю представлені технологічними гігантами — завдяки платформеній економіці, розвитку штучного інтелекту та хмарних сервісів

Однак у 2026 році наступні компанії, які перетнуть позначку $1 трлн, можуть бути не з технологічного сектору. Це свідчить про перетікання капіталу в бізнеси з ціновою силою, стійким попитом та довгостроковими драйверами зростання. Нижче — два імені, які виглядають найбільш реалістичними претендентами.

Eli Lilly (NYSE: LLY)

Eli Lilly уже дуже близько до цього рубежу. Фармацевтичний гігант оцінюється приблизно в $953,40 млрд, а акції торгуються біля $1 064. Щоб досягти капіталізації $1 трлн, компанії потрібно додати ще близько $46,60 млрд — відносно невеликий приріст для такого масштабу.

Аргументи на користь подальшого зростання базуються на стабільному імпульсі в сегментах препаратів від ожиріння та діабету, які й надалі забезпечують швидке зростання виручки та підвищують довгострокові очікування щодо прибутків.

Зокрема, попит на її терапії класу GLP-1 залишається високим на ключових ринках — цьому сприяють ширше страхове покриття та активніше призначення лікарями.

Довіру інвесторів також підтримує прогрес у розробці пероральних препаратів від ожиріння, які можуть суттєво розширити потенційний ринок, запропонувавши альтернативу ін’єкціям.

Водночас Lilly намагається диверсифікувати бізнес, не спираючись лише на одну терапевтичну категорію: компанія просуває пізні стадії розробок і угоди з поглинання у сферах імунології, онкології та лікування хвороби Альцгеймера.

Walmart (NASDAQ: WMT)

Walmart пропонує інший шлях до тієї самої цілі. Найбільший ритейлер у світі зараз оцінюється приблизно в $913,10 млрд, а акції торгуються біля $114,53.

Це означає, що до позначки $1 трлн компанії бракує близько $86,90 млрд — більше, ніж у Lilly, але все ще реалістично за сприятливих умов у межах року.

Привабливість Walmart полягає в поєднанні захисної стабільності та нових джерел зростання. На тлі економічної невизначеності компанія продовжує утримувати стабільний потік покупців, оскільки вони роблять ставку на вигідні ціни та товари першої потреби.

Це підсилюється зростанням бізнесів із вищою маржинальністю — зокрема e-commerce, реклами, логістичних сервісів і цифрових ініціатив у сфері охорони здоров’я, які розширюють екосистему Walmart далеко за межі класичної роздрібної торгівлі.

Додатковим фактором підтримки стала й присутність компанії у ключових фондових індексах, що збільшує структурний попит з боку пасивних та інституційних інвесторів.

У міру того як менеджмент утримує дисципліну щодо маржі та масштабує нові джерела виручки, інвестори дедалі частіше сприймають Walmart не як ритейлера з низькими темпами зростання, а як диверсифіковану споживчу платформу зі стійкими грошовими потоками.

