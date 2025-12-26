3 акції великих технологічних компаній для купівлі у 2026 році

Технологічний сектор залишається привабливим для інвесторів після потужного цьогорічного зростання. Аналітики вважають, що імпульс збережеться й у 2026 році. На цьому тлі Finbold виділив три найбільші технологічні компанії, акції яких можуть показати подальше зростання

Alphabet (GOOGL)

Alphabet став найрезультативнішою акцією серед так званої «Величної сімки» у 2025 році, суттєво випередивши конкурентів та індекс S&P 500. Станом на момент написання матеріалу акції GOOGL торгувалися трохи вище $308, що означає зростання майже на 63% від початку року.

Компанія досягла значних успіхів у сфері штучного інтелекту завдяки моделям Gemini та власним чипам Tensor Processing Unit. TPUs уже використовуються всередині компанії та пропонуються через Google Cloud, однак їхня ефективність відкриває шлях до нових партнерств. За даними ЗМІ, Meta розглядає можливість використання цієї технології, що може створити для Alphabet нове джерело доходу, яке ринок поки що не повністю врахував.

Nvidia (NVDA)

Nvidia залишається компанією, яку найчастіше асоціюють зі штучним інтелектом. З початку року акції NVDA зросли на 31,6% і торгувалися на рівні близько $176. Основною перевагою компанії є універсальні графічні процесори, які широко використовуються лідерами галузі, зокрема OpenAI, і є ключовим елементом дата-центрів.

15 грудня Nvidia представила нову лінійку відкритих AI-моделей Nemotron 3 для створення ШІ-агентів. Генеральний директор Дженсен Хуанг наголосив, що відкритий доступ до інновацій є основою прогресу. Якщо новий підхід виправдає очікування, позиції Nvidia у 2026 році можуть ще більше зміцнитися.

Tesla (TSLA)

Хоча Tesla насамперед відома як автовиробник, активний розвиток робототехніки та ШІ робить її повноцінною технологічною компанією. Акції TSLA торгувалися майже по $473, показавши зростання на 17% з початку року.

Інтерес Ілона Маска до автономного водіння привертає увагу аналітиків. Ден Айвз із Wedbush припускає, що у 2026 році акції Tesla можуть сягнути $800, а ринкова капіталізація компанії — подвоїтися. Додатковим позитивним фактором стали тести автономних Model Y в Остіні без страхового водія. Паралельно компанія працює над посиленням позицій у Європі, зокрема через доступніші моделі.

Підсумок

Alphabet, Nvidia та Tesla залишаються серед лідерів технологічного прогресу у сферах штучного інтелекту, напівпровідників і автоматизації. Попри інвестиційні ризики, саме ці три компанії аналітики вважають одними з найперспективніших великих технологічних акцій для 2026 року.

За матеріалами finbold.com.